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Honor 30 ve Honor 30 Pro duyuruldu! İşte özellikleri, fiyatı

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 15.04.2020 15:04 | Son Güncelleme

Honor, Honor 30 Pro Plus'ın ardından serinin iki yeni telefonunu daha tanıttı. Honor 30 ve Honor 30 Pro Honor'ın yaptığı tanıtım etkinliği ile görücüye çıktı. Peki Honor 30 özellikleri neler? Honor 30 Pro özellikleri neler? Honor 30 fiyatı ne kadar? Honor 30 Pro fiyatı ne kadar?

Honor 30 ve Honor 30 Pro duyuruldu! İşte özellikleri, fiyatı

Huawei'nin alt markası Honor bugün üç yeni telefonu Honor 30, Honor 30 Pro ve Honor 30 Pro Plus'ı görücüye çıkardı. Huawei P40, Huawei P40 Pro ve Huawei P40 Pro Plus ile benzer özelliklere sahip olan akıllı telefonlardan Honor 30 ve Honor 30 Pro bu yazımızın konuğu olacak.

HONOR 30 ÖZELLİKLERİ

Honor 30 ile başlayalım. Honor 30, Honor 30 Pro ve Honor 30 Pro Plus'a nazaran düz bir ekran tasarımına sahip. Bu tasarımda 6,53 inç büyüklüğünde Full HD+ çözünürlüğünde bir ekran var. Bu ekranın altında ise Huawei üretimi 5G destekli Kirin 985 işlemcisi bulunuyor. Bu işlemciye 6 GB / 8 GB RAM ve 128 GB / 256 GB eşlik ediyor. Honor 30, gücünü ise 40W hızlı şarj desteğine sahip 4000 mAh değerindeki bataryasından karşılıyor.

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Honor 30'un kameralarına gelelim. Honor 30 arka tarafında dörtlü bir arka kamera kurulumuna sahip. Bu kameralar 40 MP ana + 8 MP ultra geniş açılı + 8 MP periskop (50x zoom destekli) telefoto + 2 MP makro kamera olarak konumlanmakta. Telefonun önündeki ekran deliğinde ise 32 MP çözünürlüğündeki selfie kamerası var.

HONOR 30 PRO ÖZELLİKLERİ

Honor 30 Pro ise Honor 30 Pro Plus ise neredeyse aynı. Honor Pro Plus gibi Kirin 990 işlemcisinden gücünü alan Honor 30 Plus, 8GB RAM ve 128 GB / 256 GB depolama alanı seçeneği sunarak Honor Pro Plus'tan ayrışıyor. Ayrıca Honor Pro'nun ekranı da 6,57 inç büyüklüğünde ve QHD+ çözünürlüğünde.

honor 30 pro

Honor 30 Pro, kamerasıyla Honor 30'dan üstün bir cihaz. Cihazın arka tarafındaki 40 MP ana + 16 MP ultra geniş açı + 5x optik ve 50x hibrit zoom destekli 8 MP periskop kamera, bunun kanıtı niteliğinde. Honor 30 Pro'nun önünde yer alan ön kameralar ise 32 MP ana kamera + 8 MP ultra geniş açılı kamera olarak görev yapıyor. Güç ise yine 4000 mAh değerindeki pilden karşılanıyor.

HONOR 30 FİYATI

Honor 30 fiyatı 6GB RAM + 128GB dahili depolama alanı sunan modeli için 2,999 yuan (yaklaşık 425 dolar) olarak belirlendi. Cihazın 8GB RAM + 128GB dahili depolama alanına sahip modeli ise 3,199 yuan'dan (yaklaşık 450 dolar) satışa sunulacak.

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HONOR 30 PRO FİYATI

Honor 30 Pro'nun 8 GB RAM + 128 GB dahili depolama alanı için 3,999 yuanlık (yaklaşık 565 dolar) bir fiyat biçilmiş durumda. Cihazın 8GB RAM + 256 GB dahili depolama alanına sahip modeli ise 4,399 yuandan (yaklaşık 620 dolar) satışa sunulacak. Her iki telefonun da ülkemize gelip gelmeyeceği henüz belli değil.

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