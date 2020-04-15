Honor 30 ve Honor 30 Pro duyuruldu! İşte özellikleri, fiyatı

Huawei'nin alt markası Honor bugün üç yeni telefonu Honor 30, Honor 30 Pro ve Honor 30 Pro Plus'ı görücüye çıkardı. Huawei P40, Huawei P40 Pro ve Huawei P40 Pro Plus ile benzer özelliklere sahip olan akıllı telefonlardan Honor 30 ve Honor 30 Pro bu yazımızın konuğu olacak.

HONOR 30 ÖZELLİKLERİ

Honor 30 ile başlayalım. Honor 30, Honor 30 Pro ve Honor 30 Pro Plus'a nazaran düz bir ekran tasarımına sahip. Bu tasarımda 6,53 inç büyüklüğünde Full HD+ çözünürlüğünde bir ekran var. Bu ekranın altında ise Huawei üretimi 5G destekli Kirin 985 işlemcisi bulunuyor. Bu işlemciye 6 GB / 8 GB RAM ve 128 GB / 256 GB eşlik ediyor. Honor 30, gücünü ise 40W hızlı şarj desteğine sahip 4000 mAh değerindeki bataryasından karşılıyor.

Honor 30'un kameralarına gelelim. Honor 30 arka tarafında dörtlü bir arka kamera kurulumuna sahip. Bu kameralar 40 MP ana + 8 MP ultra geniş açılı + 8 MP periskop (50x zoom destekli) telefoto + 2 MP makro kamera olarak konumlanmakta. Telefonun önündeki ekran deliğinde ise 32 MP çözünürlüğündeki selfie kamerası var.