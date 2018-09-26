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Honor 8C lansman öncesi sızdırıldı!

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 26.09.2018 16:40 | Son Güncelleme

Honor 7C’nin devamı niteliğinde piyasaya sürülecek olan 8C, lansman öncesi sızdırıldı.

Honor 8C lansman öncesi sızdırıldı!

Son zamanlarda iyice popülerleşen Honor, 11 Ekim’de gerçekleşecek olan Honor 8C lansmanı için tüm hızıyla hazırlıklara devam ederken, TENAA cihazın özelliklerini yayınladı.

Honor 7C’nin devamı niteliğinde piyasaya sürülecek olan 8C, Honor 8X’e göre daha uygun bir alternatif olarak tüketicilerin karşısına çıkacak. Honor 8C, 6.28 inç LCD ekran ve 720 x 1,520 piksel çözünürlükle geliyor. Ekranda 0,28 inçlik küçük bir de çentik yer alıyor. En-boy olarak bakıldığında Honor 8C, diğer modellere kıyasla daha uzun bir cihaz.
Honor 8C lansman öncesi sızdırıldı!

Snapdragon 450 veya daha üstü bir yonga setiyle gelmesi beklenen cihaz, 4GB RAM sunacak bizlere. Buna ek Honor 8C, 32 ve 64GB depolama alanı seçenekleri ile karşımıza çıkıyor. Kameraya gelecek olursak; telefonun 13+2 megapiksel çift arka kamera ve 8 megapiksel ön kamera ile gelmesi bekleniyor.

Diğer serilerden farklı olarak Honor 8C, 3,900 mAh’lik daha büyük bir bataryaya sahip olacak; kutudan da 10W şarj cihazı çıkacak. Cihazın fiyatı ile ilgili herhangi bir bilgi sızdırılmış değil ancak iddialara göre modelin satış fiyatı 150 dolar bandında olacak.

Kaynak: Teknolojioku

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Anahtar Kelimeler:
Honor 8C teknoloji

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