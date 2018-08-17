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Honor 8X üzerinde çalışıyor

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 17.08.2018 08:52 | Son Güncelleme

Honor’un bir süredir beklenen ARE-AL00 kod adlı cihazı TENAA’dan geçti. Honor 8X olarak isimlendirilmesi beklenen telefonun detaylı özellikleri ortaya çıkmış oldu.

Honor 8X üzerinde çalışıyor

Huawei’nin alt markası Honor, yepyeni telefon modellerini pazara sürmek için hazır. Beğeni toplayan Honor Note 10‘un ardından şimdi de ARE-AL00 kod adıyla bir süredir varlığı konuşulan cihaz, resmileştirilmeye hazırlanıyor.

Öncelikle isim karmaşasından söz edelim. Şimdiye kadar kesinleşen bir bilgi olmamasına rağmen büyük ihtimal 8X ismiyle karşılaşacağız. Öte yandan 8S ve 8X Max da diğer konuşulan isimler arasında.

Teknik özellikler kısmına geldiğimizde ise oldukça detaylı bilgilerle karşılaşıyoruz. 177.57 x 86.24 x 8.13 mm boyutlar ve 210 gram ağırlığın yanında, 7.12 inçlik dev bir panel bizi bekliyor. Bu ekran, Full HD+ çözünürlükle desteklenecek ve üst kısmında sadece kameranın yer aldığı küçük bir çentik bulunduracak. 16+2 MP arka kameranın yanında, 8 MP ön kameraya da sahip olacak model, Snapdragon 636 veya 660‘dan gücünü alacak.

Boyutu ve özellikleriyle Mi Max 3‘e rakip sayabileceğimiz Honor 8X’in batarya kapasitesi ise 4900 mAh olarak bekleniyor. Oysa 6.9 inçlik Mi Max 3’te 5500 mAh bir batarya mevcut.

Dikkat çekici özelliklere sahip modelin tanıtım tarihi ise şimdilik gizemini koruyor. Yine de önümüzdeki günlerde IFA 2018’in gerçekleştirileceğini hatırlatmakta fayda var.

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Anahtar Kelimeler:
Honor Honor 8X akıllı telefon

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