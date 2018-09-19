Honor Magic 2, 26 Ekim’de geliyor

İlk kez IFA 2018‘de adı geçen, ancak hakkında herhangi bir resmi bilgi duyurulmayan Magic 2 için resmi tarih geldi. Duyuruyu bir posterle gerçekleştiren Çinli şirket, ilginç tasarımlı telefonunu lanse etmek için 26 Ekim‘i bekleyecek.

Ürünün en çarpıcı noktalarından birisi, ana modelde olduğu gibi tasarım olacak. Elbette günümüz çerçevesiz ekran talepleri doğrultusunda değişiklikler yapılacaktır ancak Magic 2’nin sıradan bir çerçevesiz telefon olmayacağı kesin. Öte yandan kimileri bu yönleriyle Oppo Find X‘e de benzeyebileceğini düşünüyor.

Teknik olarak elimizde çok fazla bilgi bulunmamasına karşın önemli bazı detayları biliyoruz. Bunlardan ilki, posterde de gösterilen ekrana entegre parmak izi okuyucu. Belki ondan daha çok öne çıkacak detay ise Kirin 980 çipseti. Huawei’nin yeni yongasetini, Mate 20 ailesiyle ilk kullanan telefonlardan birisi de Magic 2 olacak. Bu yönüyle cihaz Kirin 980’li ilk Honor telefonu olabilir.

Fiyat konusunda ise kesin verilere ulaşılmış değil fakat öngörüler 600 dolar civarında olacağını gösteriyor.

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