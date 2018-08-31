Honor Magic 2 sonunda duyuruldu!

Huawei’nin alt markası Honor, IFA 2018’de Honor Magic 2’yi ilk kez gözler önüne serdi. Cihaz, FullView ekranıyla çentiksiz ve çerçevesiz tasarıma sahip telefonlar arasına katılıyor.
Honor Başkanı George Zhao, Honor Play’in tanıtımı ve fiyat açıklamasından sonra, IFA 2018 etkinliği kapsamında Magic 2 telefonunu elinde tutarak cihaz hakkında taze taze bilgiler verdi. Zhao, çerçevesiz ekrana dikkat çekerek ön kameranın çıkmasını sağlayan mekanizmayı da izleyicilerin beğenisine sundu.
Oppo Find X’e benzerliği ile dikkat çeken Honor Magic 2, Find X'teki gibi motorlu bir mekanizmaya sahip değil. Bunun yerine manuel olarak kaydırılan ön kamera ve sensörler telefonu farklı kılan özelliklerinden biri.
Rüya gibi telefon: Honor Magic 2!
Honor Magic 2, Kirin 980 yonga setiyle karşımıza çıkacak. Cihazla ilgiyi daha fazla detay vermekten kaçınan yetkili, ek olarak Magic 2’nin 40 Watt’lık yeni hızlı şarj sistemiyle geleceğini açıklandı. Konu hakkında açıklama yapan Zhao; “15 katmanlı yeni koruma sistemini telefona entegre ettik.
Telefon; pili, kabloyu ve şarj aletini otomatik olarak tanıyacak ve hepsi güvenliyse hızlı şarjı devreye sokacak.” açıklamasında bulundu. Cihazın ne zaman piyasaya çıkacağı veya fiyatının ne olduğu ile ilgili olarak henüz elimizde somut bir veri bulunmuyor. Biraz daha beklememiz gerekecek gibi duruyor Magic 2 için.
Kaynak: Teknolojioku
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