Honor Magic 2 sonunda duyuruldu!

Oppo Find X’e benzerliği ile dikkat çeken Honor Magic 2, Find X'teki gibi motorlu bir mekanizmaya sahip değil. Bunun yerine manuel olarak kaydırılan ön kamera ve sensörler telefonu farklı kılan özelliklerinden biri. Rüya gibi telefon: Honor Magic 2!

Telefon; pili, kabloyu ve şarj aletini otomatik olarak tanıyacak ve hepsi güvenliyse hızlı şarjı devreye sokacak.” açıklamasında bulundu. Cihazın ne zaman piyasaya çıkacağı veya fiyatının ne olduğu ile ilgili olarak henüz elimizde somut bir veri bulunmuyor. Biraz daha beklememiz gerekecek gibi duruyor Magic 2 için.

Kaynak: Teknolojioku

