Honor Play 5 doğrulandı

Honor, 18 Mayıs’ta Çin’de Honor Play5 akıllı telefonunu piyasaya sürecek. Son raporlar, markanın üst orta sınıf bir telefon olacağını ortaya çıkardı. Lansman öncesinde şirket, telefonun renk çeşitlerini ve hızlı şarj özelliklerini doğrulamak için birkaç poster yayınladı. Daha dün, Honor, cihazın 18 Mayıs’ta piyasaya sürüleceğini onayladığı Weibo’da Play 5 ile ilgili bir teori yayınladı. Şimdiye kadar gördüğümüz sızıntılara ve onaylanan teaser’lara dayanarak, Honor’un birden fazla Play 5 varyantını piyasaya sürmesi bekleniyor.

En son posterde 5G markası bulunurken diğeri yoktu, bu nedenle yukarıdaki posterin adlandırma yapısına göre Play 5’in her biri farklı kamera sistemlerine ve ikisi arasında bazı özellik farklılıklarına sahip 5G ve LTE varyantları olabilir. Önceki söylentilere göre, HonorPlay 5, Dimensity 800U tarafından desteklenecek ve 6,53 inç Full HD + OLED ekrana sahip olacaktı. Dörtlü kameraların, her biri derinlik algılama ve makro çekimler için bir ana 64MP birim, bir 8MP ultra geniş ve çift 2MP sensörden oluştuğu söyleniyor. Ayrıca bir ekran içi parmak izi tarayıcısı ve 3.800 mAh pil kapasitesi görmeyi bekliyoruz. Şu an itibariyle, bu özelliklerin bir veya daha fazla Honor Play 5 varyantını yansıtıp yansıtmadığından emin değiliz.

Red Magic 6R, 55W hızlı şarj cihazıyla 3C listesinde görüntülendi