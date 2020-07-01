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Honor’un yeni orta segment telefonu: Honor X10 Max!

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 01.07.2020 11:59 | Son Güncelleme

Honor, geçtiğimiz aylarda kaşımıza X10 modeli ile çıkmıştı. Çinli teknoloji devi şimdi ise bu aileye Honor X10 Max adında yeni üye eklemek için kolları sıvamış durumda.

Honor’un yeni orta segment telefonu: Honor X10 Max!

2 Temmuz’da tanıtılacak olan telefon bugün kanlı canlı ilk görselleri ile karşımıza çıktı. Tasarımsal açıdan oldukça premium görünen bu telefon sunduğu özellikler ile de amiral gemisi modellere kafa tutacak.

Telefonda 7.09 inç büyüklüğünde 2280 × 1080 çözünürlüğünde ekran yer alacak. Bu ekran muhtemelen 90 Hz tazelemeye sahip olacak. Gücünü sekiz çekirdekli MediaTek Dimensity 800 yonga setinden alacak olan telefonda 6 GB RAM ve 8 GB RAM opsiyonları yer alacak.

Kamera konusunda biraz tutucu davranan Honor, bu modelde 48 Megapiksel Sony IMX600 sensör f/1.8 diyafram + 8 Megapiksel ultra geniş açılı lens + 2 Megapiksel derinlik sensörlü kameraya yer verecek. Ön tarafta ise 8 Megapiksellik kamera yer alacak.

5G desteğinin yanı sıra 22.5W hızlı şarj destekli 5.000 mAh kapasiteli bataryadan beslenecek olan telefonun, 350 dolar bandında satışa sunulması bekleniyor.

TEKNİK ÖZELLİKLERİ

• 7.09 inç büyüklüğünde 2280 × 1080 çözünürlüğünde ekran
• Sekiz çekirdekli MediaTek Dimensity 800 yonga seti (4 x 2GHz Cortex-A76 + 4 x 2GHz Cortex-A55 CPU)
• ARM Mali-G57 GPU
• 6GB LPDDR4x RAM / 64GB / 128GB dahili depolama birimi
• 8GB LPDDR4x RAM / 128GB dahili depolama birimi
• microSD kart desteği
• 48 Megapiksel Sony IMX600 sensör f/1.8 diyafram + 8 Megapiksel ultra geniş açılı lens + 2 Megapiksel derinlik sensörü
• 8 Megapiksel ön kamera
• Boyutlar: 174.46×84.91×8.3mm
• Ağırlık:227g
• 5G SA/NSA, Dual 4G VoLTE, Wi-Fi 802.11ac (2.4GHz/5GHz), Bluetooth 5.1, GPS, USB Type-C
• 22.5W hızlı şarj destekli 5.000 mAh kapasiteli batarya

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