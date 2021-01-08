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Honor V40 tanıtım tarihi açıklandı!

08.01.2021 12:07 | Son Güncelleme:
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Honor V40 tanıtım tarihi açıklandı!

Honor V40 tanıtım tarihi için şirketin Weibo resmi hesabından önemli bir duyuru yapıldı. Honor, yaptığı duyuru ile Honor V40 tanıtım tarihini açıkladı. Peki Honor V40 serisinin özellikleri nasıl olacak?

Honor Huawei ile olan bağını ortadan kaldırdı. Huawei, bundan aylar önce yaptığı açıklama ile Honor'ı Shenzhen Zhixin New Information Technology Co. Ltd.'ye sattığını duyurdu. Hal böyle olunca, Honor'ın üreteceği akıllı telefonların Huawei sonrası nasıl evrileceği merak edilmeye başlandı. Bu anlamda sızıntıların da etkisiyle akla gelen ilk akıllı telefon Honor V40 oldu. Honor ise çok bekletmeden Honor V40'ın tanıtım tarihini bir video aracılığıyla paylaştı.

İŞTE HONOR V40 TANITIM TARİHİ

Honor V40 tanıtım tarihi için Weibo'dan yapılan o paylaşımda akıllı telefonun tasarımı da yer aldı. Görüldüğü kadarıyla telefon çift ön kamera ile ve kavisli bir ekran tasarımıyla gelecek. 3 farklı versiyon ile gelmesi beklenen Honor V40 ailesi paylaşıma göre 18 Ocak'ta tanıtılacak.

Honor V40 tanıtım tarihi

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HONOR V40'IN ÖZELLİKLERİ SIZINTILARDA ORTAYA ÇIKTI

Honor V40 özellikleri için sızıntılara bakmak gerekiyor zira Honor tarafından telefonun özelliklerine dair yapılmış herhangi bir resmi bilgi paylaşımı yok. İddialara bakılırsa telefon 6,72 inç büyüklüğünde, 120 Hz ekran yenileme hızına sahip OLED ekran ile gelecek. Honor V40'a güç verecek işlemci ise MediaTek Dimensity 1000+ olacak. RAM tarafında 8 GB RAM, depolama tarafında ise 128 GB ve 256 GB dahili depolama alanı yer alacak. En azından sızıntılar bu yönde. Bakalım 18 Ocak'ta iddia edildiği gibi bir Honor V40 ile karşılaşabilecek miyiz?

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