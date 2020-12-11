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Honor Choice Moecen True Wireless Earbuds Türkiye'de satışa çıktı! İşte fiyatı

11.12.2020 11:18 | Son Güncelleme:
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Honor Choice Moecen True Wireless Earbuds Türkiye'de satışa çıktı! İşte fiyatı

Honor'un yeni kablosuz kulaklığı Honor Choice Moecen True Wireless Earbuds, Türkiye’de satışa sunuldu. Honor Choice Moecen True Wireless Earbuds 24 saatlik pil ömrü ile dikkat çekiyor. İşte Honor Choice Moecen True Wireless Earbuds fiyatı ve özellikleri.

Kablosuz kulaklıklar artık birçoğumuz sahip olduğu bir aksesuar haline geldi. Bunda akıllı telefon üreticilerinin tüketicilerini kablosuz kulaklıklara yönlendirmesi ve 3.5 mm'lik kulaklık girişinin artık yavaş yavaş terk edilmesi büyük bir etken. Honor Choice Moecen True Wireless Earbuds da kablosuz kulaklık pazarında yer alan ürünlerden biri. 24 saatlik pil ömrü ile dikkat çeken kulaklık, Türkiye'de satışa çıktı.

HONOR CHOİCE MOECEN TRUE WİRELESS EARBUDS ÖZELLİKLERİ

Honor Choice Moecen True Wireless Earbuds özellikleri arasında 7 mm'lik hoparlörler bulunuyor. Güncel pek çok kablosuz kulaklık gibi Bluetooth 5.0 teknolojisine sahip olan Honor Choice Moecen True Wireless Earbuds, iki mikrofona sahip ve Honor'un aktardığına göre arka plan gürültüsü iki mikrofon sayesinde ayrıştırılıyor. Dokunmatik bir yüzeye sahip olan kulaklık, kullanıcıların çeşitli kontroller sağlamasına imkan tanıyor. Son olarak kulaklığın IP4X sertifikası olduğunu belirtelim.

Honor kablosuz kulaklık Türkiye'de

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HONOR CHOİCE MOECEN TRUE WİRELESS EARBUDS FİYATI

Honor Choice Moecen True Wireless Earbuds fiyatı 399 TL olarak açıklandı. Kulaklık, online satış kanalları aracılığıyla satın alınabiliyor.

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