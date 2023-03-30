Hopa Limanı'nda kamyonet denize düştü! Sürücünün cansız bedenini dalgıçlar çıkardı

Kaza dün akşam saatlerinde Hopa Limanı’nda meydana geldi. Hasan K.r yönetimindeki kamyonet, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu denize düştü.

ARAÇTA SIKIŞAN SÜRÜCÜ YAŞAMINI YİTİRDİ

Sürücü suya gömülen kamyonette sıkışırken, araçta bulunan Erdoğan K. ise kendi imkanıyla karaya çıktı. Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye deniz polisi ve sağlık ekipleri sevk edildi. Dalgıç ekiplerce yapılan arama- kurtarma çalışmasında Hasan K.'nın cansız bedenine ulaşıldı.

Halatlara bağlanan kamyonet denizden çıkarılırken, yaralı Erdoğan K. ise sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.



Tedaviye alınan şahsın sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Kazayla ilgili başlatılan inceleme polis tarafından sürdürülüyor. (DHA)



