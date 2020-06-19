Horizon: Forbidden West'in geliştiricisi konuştu, açıklamalarıyla şaşırttı!

Horizon: Forbidden West‘in geliştiricisi Guerrilla Games, YouTube üzerinden yayınladığı röportajda oyun hakkında bilgiler verdi. Guerrilla Games’in açıklamalarına göre oyun, PlayStation 5’in çıkış oyunu olmayacak. 2021 yılı içerisinde yayınlanacak olan oyun yükleme süreleri ile herkesi şaşırtacak. Aslında yükleme süresi diye bir şey artık olmayacak.

ANINDA İSTENİLEN YERE GİDİLECEK

Örneğin, oyunlarda hızlı seyahat özelliğini kullandığınızda bir yükleme ekranı gelir, siz bu sırada gidip çay demlerdiniz. Artık bu son bulacak. Bir yerden bir yere hızlı seyahat etmek istediğinizde yükleme ekranı karşınıza çıkmayacak. Anında gitmek istediğiniz yere gideceksiniz.

PS5’in özelleştirilmiş SSD’si ile PC’den daha hızlı bir oyun deneyimi sunacak olan Sony, bu sayede PC oyuncularını da kendine çekebilecek.

Horizon: Forbidden West‘in Türkçe dil seçeneği ile gelip gelmeyeceği ise henüz bilinmiyor. İlk oyuna Türkçe destek sunmayan Sony, umarız ikinci oyun bir güzellik yapar ve böylesine güzel bir seriyi ana dilimizde oynama şansına sahip oluruz.

Merkür Retrosu başladı! Peki, Merkür Retrosu nedir? Teknolojik cihazlar bozulacak mı?

