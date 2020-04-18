Horlayanlar dikkat! Bu mucizevi yöntemler horlamanın önüne geçiyor!

Geceleri bir horlama sesiyle uykunuz bölünüyorsa yardıma ihtiyacınız var demektir. Horlama herkesin başına gelebilecek bir sağlık sorunu. Bazen sadece burun tıkanıklığı gibi basit bir sebep yüzünden horlama görülürken bazen de uykuda gevşeyen boğazın arkasındaki kaslar yüzünden oluşabilir. Horlama uykusuzluğa yol açan ve gürültüden etrafı huzursuz eden bir durum.

OKALİPTÜS İLE NEFESİNİZİ AÇIN



Horlamayı önleyen ve göğse ferahlık veren okaliptüs soğuk algınlığının tedavisinde kullanılan etkili bir doğal ilaç olarak karşımıza çıkıyor. Ağrı kesici özelliğe sahip olan okaliptüs yağı sayesinde horlamadan kurtulmak için yapmanız gerekenler şöyle;

l Derin bir kabı dolduracak miktarda su kaynatın.

l Kaynayan suyun içerisine aktardan temin ettiğiniz okaliptüs yağından 2 veya 3 damla kadar damlatın.

l Daha sonra başınızı kaynar suyun olduğu kabın üzerine getirin ve başınızı bir havluyla tamamen kapatın. Böylece okaliptüs ile ferahlık veren buharı burnunuza çekerek horlamaya çare bulabilirsiniz.

HORLAMAYA DOĞAL REÇETE

