Horlayanlar dikkat! Bu mucizevi yöntemler horlamanın önüne geçiyor!

Geceleri bir horlama sesiyle uykunuz bölünüyorsa yardıma ihtiyacınız var demektir. Horlama herkesin başına gelebilecek bir sağlık sorunu. Bazen sadece burun tıkanıklığı gibi basit bir sebep yüzünden horlama görülürken bazen de uykuda gevşeyen boğazın arkasındaki kaslar yüzünden oluşabilir. Horlama uykusuzluğa yol açan ve gürültüden etrafı huzursuz eden bir durum.
OKALİPTÜS İLE NEFESİNİZİ AÇIN
Horlamayı önleyen ve göğse ferahlık veren okaliptüs soğuk algınlığının tedavisinde kullanılan etkili bir doğal ilaç olarak karşımıza çıkıyor. Ağrı kesici özelliğe sahip olan okaliptüs yağı sayesinde horlamadan kurtulmak için yapmanız gerekenler şöyle;
l Derin bir kabı dolduracak miktarda su kaynatın.
l Kaynayan suyun içerisine aktardan temin ettiğiniz okaliptüs yağından 2 veya 3 damla kadar damlatın.
l Daha sonra başınızı kaynar suyun olduğu kabın üzerine getirin ve başınızı bir havluyla tamamen kapatın. Böylece okaliptüs ile ferahlık veren buharı burnunuza çekerek horlamaya çare bulabilirsiniz.
HORLAMAYA DOĞAL REÇETE
Evinizde kolayca bulunan malzemeler ile boğazınızı temizleyip mukustan arınmanızı sağlayacak bir tarif sizi bekliyor. Horlamayı durduran bu doğal reçete için gereken malzemeler şöyle;
l 2 tane havuç ve elma
l 1 bardak portakal suyu
l Çeyrek limon suyu
l 1 çubuk zencefil
Sürahinin içerisine tüm malzemeleri ekleyerek iyice karıştırın. Bu içeceği her akşam uyumadan 2 veya 3 saat önce tüketin.
KENDİNİZ İÇİN BURUN SPREYİ HAZIRLAYIN
Evdeki malzemeyle hazırlayacağınız doğal burun spreyiyle tıkanan nefesinizi açarak horlamayı durdurabilirsiniz. Bunun için yarım su bardağı kadar kaynar su ve çeyrek çay kaşığı tuza ihtiyacınız var. Kaynar suyun içerisine tuzu ekleyip iyice karıştırın. Bu karışımı boş bir damlılığın içerisine dökün. Her gece uyumadan önce burnunuza 2-3 damla damlatın. 5 gün boyunca bu tuzlu suyu kullanarak farkı görebilirsiniz.
NANE YAĞININ NEFES AÇICILIĞI
Eğer burnunuzdaki iltihap yüzünden nefes darlığı çekip horluyorsanız nane yağını kullanmalısınız. Etkili bir antienflamatuar
olan nane yağını uyuduğunuz yastığın kenarına birkaç damla dökün. İsterseniz az miktarda doğrudan burun deliklerinize de sürebilirsiniz.
ZEYTİNYAĞI KÜRÜ UYGULAYIN
Zeytinyağı her derde deva olan doğal bir zenginlik. Farklı tarifler ile birçok sağlık problemine çözüm bulmak mümkün. Horlama için de zeytinyağı mucizevi bir ürün. Horlama için 1 bardak ılık suya 1 çay kaşığı bal ve zeytinyağı ekleyip içerisine çok az da zencefil kökü rendeleyin. Uyumadan önce her gece bu karışımdan tüketmeye çalışın. Kısa bir süre sonra farkı göreceksiniz.
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