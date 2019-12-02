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Hormon ilaçları kanser mi yapıyor?

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Özellikle menopoza girmiş kadınların sıcak basması, gece terlemesi, vajinal kuruluk gibi yakınmalarının giderilmesi ve osteoporoz denilen kemik erimesi riskinin azaltılması için kullandıkları hormon ilaçlarının kanser riski oluşturduğunu söyleyen Emsey Hospital Onkoloji Uzmanı Prof. Dr. Hakan Karagöl, “Bir yıldan uzun süre bu ilaçların kullanılması meme kanseri gelişme riskini arttırıyor” dedi.

Hormon ilaçları kanser mi yapıyor?

Hormon replasman (eksileni yerine koyma) tedavisinin meme kanseri oluşturma riskini arttırdığını belirten Emsey Hospital Onkoloji uzmanı Prof.Dr. Hakan Karagöl, “gelişmiş ülkelerde 20 milyon civarında kadının meme kanseri olduğu belirlenmiştir. Bu kadınlardan 1 milyonunun meme kanserine hormon replasmanı nedeniyle yakalandığı düşünülmektedir” diye konuştu. Prof. Dr. Karagöl, hormon ilaçları hakkında bilgi verdi.

İLAÇ KULLANANLARIN YAKALANMA RİSKİ DAHA YÜKSEK

İlaç kullanım süresi uzadıkça riskin arttığını söyleyen Prof. Dr. Hakan Karagöl, “Örneğin 10 yıldan uzun bu ilaçları kullananlarda meme kanseri gelişme riski 2 kat arterken, 5 yıl kullananlarda 1.5 kat civarında artış olmaktadır. 150 bini meme kanseri olan, 50 bini kansersiz 200 bine yakın kadın üzerinden yapılan çalışmaları toplayıp analiz eden bir çalışmada, bu tedavinin meme kanseri gelişmesine olan etkileri araştırılmıştır” dedi

“İLAÇ KULLANAN 1 MİLYON KADIN MEME KANSERİ”

En son 2019 yılında yayınlanan ve 1992-2018 yıllarında yapılan çalışmalar sonucu ortaya çıkan sonuçlar üzerinden bilgiler veren Onkoloji Uzmanı Karagöl, şöyle konuştu: “Kullanılan ilacın hap veya bant şeklinde olması kötü sonucu değiştirmez iken, vajen içine kuruluk gidermek için konulan ve sadece östrojen içeren preparatlar ile risk artışı görülmemiştir. Ayrıca kullanılan ilacın 3 tür içeriği olabilir. 1’incisi hem östrojen hem de progesteron sürekli veren ilaçlar, 2’ncisi östrojeni sürekli, progesteronu ara ara veren ilaçlar ve 3’üncüsü sadece östrojen veren ilaçlardır. Kanser yapıcı etki en fazla 1’inci tür ilaçta, en az ise 3’üncü türde olmuştur. 1’inci türde ilacı kullanan her 50 kadından 1’i, 2’ nci tür ilaç kullanan her 70 kadından 1’i ve 3’üncü çeşit ilaç kullanan her 200 kadından 1’i meme kanseri olacağı tahmin edilmektedir.”

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1992-2018 yılları arasında gelişmiş ülkelerde 20 milyon civarında kadının meme kanseri olduğunun belirlendiğini ifade eden Karagöl, “Bu kadınlardan 1 milyonunun meme kanserine hormon replasmanı nedeniyle yakalandığı düşünülmektedir. Bu sonuçlar dikkate alınarak hormon replasmanı tedavisine başlanacak hastaların iyi seçilmesi gerekmektedir. Meme kanseri olan hastalara hormon replasman tedavisi yapılmamalıdır” diyerek sözlerini tamamladı.

(DHA)

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Anahtar Kelimeler:
hormon ilaçları meme kanseri

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