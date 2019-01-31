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Hortum seraları vurdu, evlerin çatılarını uçurdu

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.01.2019 15:08 | Son Güncelleme

MERSİN'in Erdemli ilçesinde yaşanan hortum felaketinin verdiği zarar, gün ağarınca ortaya çıktı.

Hortum seraları vurdu, evlerin çatılarını uçurdu

Mehmet DOĞANER/ERDEMLİ(Mersin), (DHA)-MERSİN'in Erdemli ilçesinde yaşanan hortum felaketinin verdiği zarar, gün ağarınca ortaya çıktı. Seraların yıkıldığı, elektrik direklerinin devrildiği ilçede 2 evin de çatısı uçtu.
Gıda, Tarım ve Hayvancılık İlçe Müdürlüğü ile İlçe Tarım Müdürlüğü'ne bağlı 5 ekip, dün yaşanan afet sonrası zarar gören tarım arazilerinde hasar tespit çalışmalarına başladı. Hasar tespit çalışmasına katılan ve çiftçilere 'geçmiş olsun' dileklerini ileten İlçe Tarım Müdürü Mesut Yıldız, "Afetle ilgili olarak bize ulaşan bilgi doğrultusunda afet birimini oluşturduk. Beş ekip sabah saatlerinde sahalara inerek hasar tespit çalışması yapmaya başladı. Vatandaşımızın yaralarını sarmak için müdürlük olarak, bakanlık olarak elimizden geleni yapıyoruz. Vatandaşlarımıza büyük geçmiş olsun. Zararın mali boyutu hasar tespiti yapıldıktan sonra belli olacak" dedi.
Ziraat Odası Başkanı Rasim Şahin de "Dün akşam saatlerinde meydana gelen hortum sonrasında ilçemize bağlı Kocahasanlı, Üçtepe, Limonlu, Karakeşli, Yarenler, Türbe ve Alata mahallelerindeki seralarda büyük hasarlar oluştu. Bir çok sera yıkılmış durumda. Çiftçilerimize devlet büyüklerimizin yardım eli uzatmasını bekliyoruz. İnşallah kısa sürede yaralar sarılır" diye konuştu.
Seraları yıkılan çiftçi Hasan Göken ve Afife Koca ise hortum sırasında sera içerisinde çalıştıklarını anlattı.
Birçok üretici seralarının kaplamalarını değiştirmeye başlarken, hortum nedeniyle çatıları uçan 2 evden birinin sahibi olan Hacı Turgut, "Ne olduğunu anlamadık. İki dakika içerisinde evin çatısı uçtu. Kendimizi dışarı zor attık. Devletimizden yardım bekliyoruz" diye konuştu.
FOTOĞRAFLI

Hortum seraları vurdu, evlerin çatılarını uçurduHortum seraları vurdu, evlerin çatılarını uçurduHortum seraları vurdu, evlerin çatılarını uçurduHortum seraları vurdu, evlerin çatılarını uçurdu

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