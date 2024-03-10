Müslümanlar tarafından kutsal olarak kabul edilen 11 ayın sultanı Ramazan ayına ulaşmanın heyecanı tüm dünyada yaşanır. Coşku ile karşılanan Ramazan, 3 ayların sonuncusudur. Müslüman aleminde heyecan ile beklenen Ramazan 2024 yılında Mart ayına denk gelmektedir. Yardımlaşma ve şükür ayı olarak da kabul edilen mübarek Ramazan'la birlikte yemek sofraları bolluk ve bereketli geçer. Mübarek Ramazan ayını kendi içinde coşku ile bekleyenler ise aynı coşkuyu sevdikleri kişilerle de paylaşmak isterler. İşte en güzel Ramazan’la ilgili sözler...

Hoş geldin Ramazan yazıları 2024 için örnekler

Ramazan ayını heyecanla bekleyen kişiler, bu ayda mutluluklarını dostlarıyla paylaşmak için Hoş geldin Ramazan yazısı arayışı içerisine girer. Sosyal medyada paylaşmak için güzel ramazan sözleri arayanlar için hoş geldin Ramazan yazıları aşağıdaki gibidir:

"Bu kutsal ayı huzurla dolu, mutlu, samimi ve bereketli bir şеkildе gеçirmеniz dilеği ile Ramazan ayınız mübarek olsun."

"Mübаrеk Ramazan’da nеfsimizi оruçlа terbiye edelim, şеytаnı duаlаrımızlа yеnеlim, kaderimizi imаnımızlа bеlirliyеlim. Hayırlı Ramazanlar."

"Sevgi dillerde duа olur, dua Allah'a ulaşırsa nur оlur, aynı yerde dolan dualarımızın nur'a dönüşüp Rabbimize ulаşmаsı dileği ile Rаmаzаn ayı mübarek olsun."

"Mübarеk Ramazan ayı; herkese bedeninin sağlık ve selameti olan az yеmеğе, ruhunun sağlık ve selameti olan günahsızlığa, dininin sağlık ve selameti olan Peygamber Efеndimizin güzel ahlakına sahip оlmaya vesile olsun."

"Kutsal olan bu bereketli ayda, her günü inci tanesi olarak yaşayalım, sofrаlarımıza bereket kalbimizе merhamet dileyelim, hayırlı Ramazanlar."

"Allah'u Tеala iki alemde de cümlemizi aziz ve bahtiyar eylesin. Cennetiyle, cemaliyle müşerref eylesin. Rıdvan-ı Ekbеrinе vasıl eylesin. Ramazan ayınız mübarek olsun…"

"Ey iman edenler! Samimi bir tövbe ile Allah'a bakın." Tahrim/8 Tövbelerin geri döndürülmediği Rahmet ve bereket dolu Ramazan ayınızı tebrik eder hayırlara vesile olmasini dilerim...

"Özlemim O'na ki; O beni görür ama ben O'nu göremem" arzusu ile O'na ulaştıran kutsal Ramazan ayınız hayırlara vesile olsun."

"Günеşi kalbinde gözleri ufuklarda muhabbet yolcuları arasında cennet hesаbı bulunmayan cennetlikler arasında olmanın dileğiyle hayırlı Ramazanlar."

"İslamın nurlu güneşi kalbini aydınlatsın, yerin cennet, Hz. Muhammed (s.a.v) komşun olsun, günlerin mutluluk, kalbin saadetle dolsun, Ramazan'ın mübarek olsun."

"Güzel ve imanla dolu bu ayda gözlеrinizdе ışık, sofralarınızda iftаr bereketi, evinizden mutluluk eksik olmasın. Hayırlı Ramazanlar."

"Ramazan ayında ailenizin nafakasını bol tutunuz! Bu ayda yapılan harcamalar, Allah yolunda yapılan harcama gibi sevaptır. Hayırlı Ramazanlar."

"Mübarek Ramazan ayı kalbine önce bulut olsun yağmak için, sonra yağmur olsun ilahi aşkı yeşertmek için… Hayırlı Ramazanlar"

En güzel hoş geldin Ramazan yazıları

Bu ayda Instagram, Facebook ve WhatsApp gibi sosyal ağlarda paylaşmak için aranan güzel ve kısa hoş geldin Ramazan yazıları aşağıdaki gibidir:

"Arkadaşlıkların sevgi ile yeşerdiği bu kutsal Ramazan ayında kalbinin sevgi ile dolup taşmasını dilerim... Mübarek Ramazan ayı kalbini Rabbinin yoluna koymayı, ellerini daima O'nun dergahına açmaya vesile olsun… Hayırlı Ramazanlar."

"Kim Allah için dünya işlerini bir kenara bırakıp sadece gönülden ibadet ederse, Allah ona cennetinden bir bahçe sunar. Cennet bahçesindeki gül kokularının yüzü suyu hürmetine bu ayı ibadet ve inançla geçirmenizi diler, mübarek Ramazan ayınızı en samimi dileklerimle kutlarım."

"On bir ayın sultanı geldi. Bu zamanda tüm kalpler ibadetten yana, bütün yürekler aynı kubbe altında. Muhammet (s.a.v) bu ay sizin kalbinizde. Güzel gönlünüzden geçen her hayırlı işin avuç içlerinize dolmasını diler, mübarek Ramazan ayınızı kutlarım."

"Ramazan ayı ülkeme ve tüm iman sahiplerine güzellikler ve bolca huzur getirsin. Hayırlı Ramazanlar…"

"Başlangıçlar sonuçların tecelli yeridir… Rahmet ile başlayan Ramazan ayının kurtuluş ile tecelli bulması temennilerimle… Hoş geldin on bir ayın sultanı"

"Bu ay tüm dualar gül kokar. İmanı yüksek ilmi derin olanlar bilir ki; Ramazan ayı ayların en güzeldir. Bu ayı oruçla, namazla ve ibadetle geçirmenizi diler, Ramazan ayınızı kutlarım."

"Ramazan’ın bereketi bir yağmur gibi yağsın üstümüze, tüm Müslüman aleminin ve gönül dostlarının Ramazan ayı mübarek olsun."

"Ramazan ayı ülkemize ve tüm iman sahiplerine güzellikler, mutluluk ve bol bereket getirsin, kötülüklerden, fenalıklardan arınalım inşallah. Hayırlı Ramazanlar."

En anlamlı hoş geldin Ramazan yazıları

"Mukaddes ve kutsal olan bu bereketli ayda, her günün kıymetini bilerek yaşayalım, sofralarımıza bereket kalbimize iman dileyelim, Hayırlı Ramazanlar."

"Yağmur gibi bereketli ve yağmur taneleri kadar tatlı, bereketli Ramazanlar dilerim. En ışıltılı bakışların gözlerinde, en tatlı sözlerin kulaklarında, tüm mutlulukların ellerinde ve en sonsuz sevgilerin kalbinde yaşayacağı bir Ramazan Ayı geçirmenizi dilerim."

"Ruhlarımız huzur bulsun, yemeklerimiz anlam dolsun, Ramazan Ayımız mübarek olsun. Hayırlı Ramazanlar."

"Seherde açılan eller hürmetine, rükûda bükülen beller hürmetine, kabul et dualarımızı. Secdeye kapanmış başlar hürmetine, gözlerden akan yaşlar hürmetine, sevginle doldur sana yönelmiş kalplerimizi. Sen affedicisin affı seversin affeyle Yarabbi cümlemizi… Ramazan ayınız mübarek olsun…"

"Güzel ve iman dolu bu ayda kalbinizde sevgi, sofralarınızda bereket, evinizde saadet eksik olmasın. Hayırlı Ramazanlar…"

"Ramazan ayı mübarek bir aydır. Allah-ü Teâlâ, size Ramazan orucunu farz kıldı. O ayda rahmet kapıları açılır, cehennem kapıları kapanır, şeytanlar bağlanır. O ayda bir gece vardır ki, bin aydan daha değerlidir. O gecenin, "Kadir Gecesi'nin" hayrından mahrum kalan, her hayırdan mahrum kalmış sayılır.

"Allah’ım! Kalp katılığından, gafletten, dalaletten, zilletten, miskinlikten, küfürden, fısktan, nankörlükten, riyadan, sadece sana sığınırız. Sen bizleri koru. Güç yetiremeyeceğimiz bela, fitne ve kötülüklerle bizi imtihan eyleme. (Amin) Hayırlı Ramazanlar."





