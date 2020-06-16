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Hoşlandığınız kişiyi elde etmek istiyorsanız bunları kesinlikle yapın!

Göksi Beköz Göksi Beköz
AŞK - CİNSELLİK HABERLERİ  | Son Güncelleme

Birinden hoşlandığınızda o kişinin yanındayken elinizin ayağınızın birbirine dolanması, kalbinizin küt küt atması, içinizde kelebeklerin uçuşması... Bunlar çok güzel ve tatlı duygular. Peki karşınızdaki kişinin de aynı duyguları hissetmesi için ne yapmalısınız? Siz de hoşlandığınız kişiyi elde etmek için yapmanız gerekenleri merak ediyorsanız hemen yazıya göz atın!

Hoşlandığınız kişiyi elde etmek istiyorsanız bunları kesinlikle yapın!

Arkadaş çevresi aracılığıyla ya da sosyal medya uygulamaları sayesinde yeni birileriyle tanışmak günümüzde çok kolay bir hale geldi. Ama birinden hoşlandığınızda bu tanışıklığı bir ilişkiye taşımak için dikkat etmeniz gereken bazı önemli noktalar var. Detaylar yazımızda!

HOŞLANDIĞINIZ KİŞİYİ ELDE ETMEK İÇİN YAPMANIZ GEREKENLER

1. Öz Güvenli Olun

Birini etkilemenin en büyük sırrı, tabii ki öz güvenli olmak! Kadınlar ve erkekler, bir ilişkiye başlayacakları zaman karşılarındaki kişinin öz güvenli ve kendinden emin olmasını ister. Siz de konuşma tarzınızla, duruşunuzla, yürüyüşünüzle, kısacası sizi yansıtan her yönünüzle kendinize ne kadar güvendiğinizi gösterin. Bu sayede hoşlandığınız kişiyi etkilemek için en önemi adımı atmış olursunuz!

2. Kendinize Daha Çok Özen Gösterin

Birini etkilemek istemeseniz bile tabii ki giyiminize kuşamınıza, saçlarınıza, sakalınıza dikkat etmeniz gerekir. Ama hoşlandığınız biri varsa bir tık daha bakımlı olmanız, karşınızdaki kişinin de sizden hoşlanmasına yardımcı olur. Bunun için her gün kuaföre/berbere gitmenize ve en havalı markalardan giyinmenize de gerek yok. Sadece uyumlu kombinler yapmaya özen gösterip saçlarınıza ve sakallarınıza dikkat etmeniz yeterli.

3. İlk Adımı Atmaktan Çekinmeyin

İlk mesajı ya da ilk buluşma davetini karşı taraftan bekledikçe sadece vakit kaybedersiniz. Bunun yerine kontrolü elinize alın ve ilk adımı atmaktan çekinmeyin. Bu sayede hoşlandığınız kişiye ne kadar öz güvenli ve iddialı olduğunuzu gösterme fırsatı yakalamış olursunuz!

4. Fazla İlgili Davranmayın

Öz güvenli olmak ve ilk adımı atmak karşınızdaki kişiyi etkilemenize katkı sağlar ama abartıdan uzak durmanızda fayda var. Hoşlandığınız kişiye sürekli mesaj atmayın ve her gün "Haydi buluşalım!" demeyin. Böyle yaptığınızda o özel kişinin sizden sıkılmasına sebep olabilirsiniz. Bu yüzden ona doğru sürekli koşmak yerine 1-2 adım beklemeniz karşınızdaki kişinin de size yaklaşmak istemesine imkan yaratır.

5. Kendiniz Olun

Hoşlandığınız kişinin yanında heyecanlanıp normalde olduğunuzdan daha gergin görünmeniz oldukça normal. O gerginliğiniz de sizin değerli bir parçanız. Ancak hoşlandığınız kişiyi etkilemek için olduğunuzdan daha farklı görünmeye çalışmayın. O rock müzik seviyor diye siz de sevmek ya da seviyormuş gibi yapmak zorunda değilsiniz. Kendiniz olun ve karşınızdaki kişiyi doğallığınızla etkileyin.

6. Onu Dinleyin

Günümüzde insanlar birbirlerini dinlemek yerine konuşma sırasının kendisine gelmesini bekliyor. Bu sebeple hoşlandığınız kişiyi gerçek anlamda dinlemeniz ve anlamaya çalışmanız, onun sizden etkilenmesini sağlar. Ona sorular sorun, onu dinleyin ve tanımaya çalışın. İşte bu kadar basit!

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