Hoşlandığınız kişiyi elde etmek istiyorsanız bunları kesinlikle yapın!

Arkadaş çevresi aracılığıyla ya da sosyal medya uygulamaları sayesinde yeni birileriyle tanışmak günümüzde çok kolay bir hale geldi. Ama birinden hoşlandığınızda bu tanışıklığı bir ilişkiye taşımak için dikkat etmeniz gereken bazı önemli noktalar var. Detaylar yazımızda!

HOŞLANDIĞINIZ KİŞİYİ ELDE ETMEK İÇİN YAPMANIZ GEREKENLER

1. Öz Güvenli Olun

Birini etkilemenin en büyük sırrı, tabii ki öz güvenli olmak! Kadınlar ve erkekler, bir ilişkiye başlayacakları zaman karşılarındaki kişinin öz güvenli ve kendinden emin olmasını ister. Siz de konuşma tarzınızla, duruşunuzla, yürüyüşünüzle, kısacası sizi yansıtan her yönünüzle kendinize ne kadar güvendiğinizi gösterin. Bu sayede hoşlandığınız kişiyi etkilemek için en önemi adımı atmış olursunuz!

2. Kendinize Daha Çok Özen Gösterin

Birini etkilemek istemeseniz bile tabii ki giyiminize kuşamınıza, saçlarınıza, sakalınıza dikkat etmeniz gerekir. Ama hoşlandığınız biri varsa bir tık daha bakımlı olmanız, karşınızdaki kişinin de sizden hoşlanmasına yardımcı olur. Bunun için her gün kuaföre/berbere gitmenize ve en havalı markalardan giyinmenize de gerek yok. Sadece uyumlu kombinler yapmaya özen gösterip saçlarınıza ve sakallarınıza dikkat etmeniz yeterli.