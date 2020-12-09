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Hostes nasıl olunur? Erkek - kadın, lise mezunu

09.12.2020 09:52 | Son Güncelleme:
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Hostes nasıl olunur? Erkek - kadın, lise mezunu

İçindekiler

  • Hostes Nasıl Olunur 2020?
  • Kabin Memurlarının Görevleri Nelerdir?
  • Hostes Nasıl Olunur, Başvuru Şartları Nelerdir?
  • Erkek Hostes Nasıl Olunur?
  • Lise Mezunu Hostes Nasıl Olunur?
  • Host ve Hostes Nasıl Olunur, Mülakatta Neler Sorulur?
  • Türk Hava Yolları'nda Hostes Nasıl Olunur?
  • Pegasus Hostes Nasıl Olunur?
  • Kabin Memuru, Host ve Hostes Olmanın Avantajları Nelerdir?
  • Kabin Memurlarının Maaşları Nasıldır?

Hosteslik son zamanların en ilgi çekici mesleklerinden biri haline geldi. Host veya hostes olmak isteyen birçok kişi, bu mesleği yapabilmek için gereken başvuru şartları ve kişisel donanımları öğrenmek için araştırma yapmaya başladı. Eğer siz de "Hostes nasıl olunur, boy kilo şartları nelerdir?" gibi soruları merak ediyorsanız, işte host ve hostes olabilmeniz için bilmeniz gereken her şey.

Şimdilerde çoğu gencin kariyer hedefi host veya hostes olmak. Dünyanın farklı yerlerini gezme, yeni kültürleri tanıma imkanları ve yüksek ücretli maaşlar gibi nedenler bu meslek grubunu gençler arasında daha da ilgi çekici ve popüler kılıyor. Uzaktan bu meslekler ne kadar eğlenceli ve basit bir iş gibi gözükse de host ve hosteslerin aslında sanıldığı kadar kolay bir meslekleri yok. Sizin de hayaliniz host, hostes veya kabin memuru olmak ise ve bu mesleği nasıl yapacağınızı öğrenmek istiyorsanız, "Hostes nasıl olunur şartları nelerdir?" gibi merak edilen soruları sizin için cevapladık.

Hostes Nasıl Olunur 2020?

Host, hostes ve kabin memurları, yolcu taşıyan hava araçlarındaki misafirlerin güvenliğinden ve konforundan sorumludur. Ayrıca hava yolu markasının görünen yüzü ve temsilcileridir. Bu sebepten oldukça disiplin ve donanım gerektiren bir meslektir. Kurumlar ihtiyaca göre ilanlar açarlar. Belirtilen şartları sağlıyorsanız ilanlara başvurabilirsiniz. Öz geçmişiniz başvurudan geçerse mülakata çağrılırsınız. Eğer işe alınırsanız bir eğitim sürecinden geçersiniz. Eğitimi tamamladıktan sonra mesleğe başlayabilirsiniz. Kabin memuru olabilmek için gereken özellikler şunlardır:

  • Güler yüzlü olmak
  • İletişim becerisi yüksek olmak
  • Takım çalışmasına yatkın olmak
  • Kişisel bakımı özen göstermek
  • Nazik ve sakin olmak, insan odaklı düşünebilmek
  • Zor durumda karar verebilme yetisine sahip olmak
  • Özverili olmak
  • Düzensiz çalışma saatleri konusunda esnek olmak
  • Durumları sakin ve hızlı bir şekilde yönetebilmek
  • Kapalı alanlarda uzun süre çalışabilme yeteneğine sahip olmak

Kabin Memurlarının Görevleri Nelerdir?

Kabin memurları kokpit kapısı ile arka mutfak bölümü arasında kalan alandan sorumludur. Uçak dışı veya kokpit içi kabin memurlarının sorumluluğunda olan alanlardan değildir.

  • Kabin memurları uçak hareket etmeden önce uçuş yönergesini okur ve misafirleri bilgilendirir.
  • Yolculuk öncesi ve sonrası uçak temizliğini kontrol eder.
  • Uçağın güvenlik noktalarının kontrolünü sağlar.
  • Uçak çıkış kapılarını talimatlara uygun bir şekilde açar ve kapar.
  • Yolculara yerleşme konusunda yardım eder.
  • Yolculuk esnasında yiyecek ve içecek servisi yapar.
  • Yolcuların ve uçuşun güvenliğinden sorumludur.

Hostes Nasıl Olunur, Başvuru Şartları Nelerdir?

Bu mesleği yapmak isteyenlerin aklına gelen en büyük soru ise "Kabin memuru, hostes nasıl olunur?" şeklindedir. Havacılık kuruluşlarındaki belli koşullara göre seçilen kabin memurlarının seçimi ve aranan şartlar firmalara göre değişebilir. Ancak en önemli şart iyi bir seviyede yabancı dile sahip olmaktır. Kabin memuru olmak için gereken şartlar şunlardır:

  • 18 yaşından büyük olmak
  • Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak
  • Fiziksel ve mental olarak görevi başarı ile yapabilecek şekilde sağlıklı olmak
  • İyi bir derecede İngilizce konuşma ve anlama becerisine sahip olmak
  • Adli sicil kaydı bulunmamak
  • Daha önce çalıştığı kurumlardan disiplinsizlikten dolayı ayrılmamış olmak
  • Kurumun belirttiği boy kilo oranlarına uymak. Kadınlarda boy 160-180 cm, erkeklerde ise 170-180 arasında olmalıdır. Kilo ise boy ile orantılı olmalıdır
  • Kurum tarafından yapılan testleri başarıyla geçmiş olmak
  • En az lise mezunu olmak
  • Başvurulan firmalara uygun yerlerde ikamet etmek
  • Vücudunun görünen yerlerinden yanık izi, piercing, yara izi gibi şeylerin bulunmaması gerekir.

Erkek Hostes Nasıl Olunur?

Kabin memurluğu mesleğini erkekler de yapar. Erkeklere host, kadınlara hostes denir. Host olabilmek için erkeklerin 170 ve üzeri boya sahip olması gerekir ancak bu boy sınırı firmalara göre değişiklik gösterir. Boy kilo gibi fiziksel şartlar dışında genel olarak erkek ve kadınların bu meslek için seçim şartları ve koşulları aynıdır. Erkekler adayların askerlik engelinin olmaması gerekir.

Lise Mezunu Hostes Nasıl Olunur?

Genel olarak kurumlar kabin memuru personeli almak için en az lise mezunu şartı koyar. Ancak üniversite mezunu olmanız sizi rakiplerinize karşı öne çıkarabilir. Lise mezunu, fiziksel olarak başvuru şartlarına uyan, iyi derecede İngilizce bilen ve ikinci dile sahip olan kişiler hostes olabilir. Ancak bu kurumlara göre değişir. Kurumlar personel almadan önce gerekli şartları ilanda belirtir.

Host ve Hostes Nasıl Olunur, Mülakatta Neler Sorulur?

Kurumlar tarafından açılan ilanlara eğer başvuru şartlarını sağlıyorsanız başvurabilirsiniz. Daha sonra size zeka, kişilik ve yetenek testleri yapılır. Testleri başarı ile geçen adaylar mülakat için davet edilir. Mülakat esnasında genel olarak dil ve konuşma becerileriniz ölçülür. Sözlü mülakatta kendinizi tanıtmanız istenir ve İngilizce seviyenizi ölçmek için size sorular sorulabilir. Mülakat ve testleri başarı ile tamamlayan adaylar psikolog ile görüşür. Bu görüşme sayesinde adayın bu mesleği yapabilmek için gerekli olan mental sağlığı ölçülür.

Kurum aynı zamanda fiziki görünüşünüze de dikkat eder. Bakımlı, düzgün giyimli, güler yüzlü bir insan olmanız önemlidir. Piercing ve dövme gibi aksesuarlar hoş karşılanmaz. Yabancı dil için İngilizce dışında ikinci bir dil daha bilmeniz artı avantaj sağlar.

Türk Hava Yolları'nda Hostes Nasıl Olunur?

Türk Hava Yolları ülkemizdeki en önemli kurumlardan biridir. Bu sebepten dolayı host veya hostes olmak isteyen gençlerin çoğunun aklındaki ilk soru THY'de nasıl hostes olunur şeklindedir. THY kabin memuru personeli alımı için oldukça seçici davranır çünkü kabin memurlarını markalarının elçileri olarak görür.

İhtiyaç duyulan zamanlarda kurum kabin memurluğu için ilan açar. İlanlarda aranan şartlara göre adayların bakımlı, şık, nazik, güler yüzlü, empati güzü yüksek ve iyi bir takım oyuncusu olmaları beklenir. Ayrıca kurum personellerin eğitimine de çok önem verir. Başvuru süreci olumlu sonuçlanan adaylar, belli eğitimler alarak mesleğe hazır hale getirilir. Türk Hava Yolları'nda kabin memuru olabilmeniz için kariyer sitelerinden ilanları takip etmelisiniz. Açılan ilanlara başvurarak hayallerinizi süsleyen mesleğe bir adım daha yaklaşabilirsiniz.

Pegasus Hostes Nasıl Olunur?

Havacılık alanında en önemli kurumlardan biride Pegasus. Bu mesleğe atılmak isteyen gençlerin çalışmak istediği bir kurum olan Pegasus, personel seçiminde oldukça titiz davranır. Kurum ihtiyaç halinde kabin memuru alımı yapar. Bu ilanları kaçırmamak için sürekli takip etmeniz gerekir. Kabin memuru seçiminde kişisel bakıma özen göstermek, iyi bir iletişim gücüne sahip olmak gibi özellikler aranır. Mülakat ve dil sınavlarını başarı ile geçip kurum tarafından verilen eğitimleri başarı ile tamamlarsanız bu ekibin bir parçası olabilir ve kariyerinize başlayabilirsiniz.

Kabin Memuru, Host ve Hostes Olmanın Avantajları Nelerdir?

  • Dünyayı gezebilir, farklı kültürler ile tanışabilirsiniz.
  • Temiz, bakımlı ve üniformalı bir işe sahip olabilirsiniz.
  • Yoğun çalışma saatleri sonrası verilen uzun dinlenme saatleri sayesinde dinlenebilir ve sevdikleriniz ile vakit geçirebilirsiniz.
  • Oldukça iyi bir maaşa sahip olabilirsiniz.
  • İnsanlarla sosyalleşebileceğiniz eğlenceli bir mesleğe sahip olursunuz.
  • Zor durumlarda karar verme ve problem çözme yeteneklerinizi geliştirebilirsiniz.
  • Deneyiminiz arttıkça havacılık sektöründe başka alanlara kayabilir, yeni kariyer yolları çizebilirsiniz.
  • Kabin Memuru, Host ve Hostes Olmanın Dezavantajları Nelerdir?
  • Gece ve gündüz uyku düzeniniz bozulabilir.
  • Aileden ve evden uzun süre uzak kalmanız gerekebilir.
  • Tatil günlerinde çalışmak zorunda kalabilirsiniz.
  • Arkadaşlarınızı ve sevdiklerinizi uzun süre görmeyebilir özel günlerde yanlarında olamayabilirsiniz.
  • Genel olarak yorucu bir meslektir.

Kabin Memurlarının Maaşları Nasıldır?

Her kabin memurunun maaşı aynı değildir. Uçuş yapılan yerlere, deneyime ve kurumlara göre maaş değişiklik gösterebilir. Genel olarak kabin memurları mesleğe 5-6 bin TL civarında başlar. Deneyim kazandıkça bu maaş 7-8 bin TL'ye ulaşabilir. Kabin memurları deneyim kazanıp amir olduklarında maaşları 10000 TL civarında olur.

Ayrıca maaş dışında kabin memurlarına yılda dört maaş ekstra verilir. Çok fazla sefer yapılan ve çalışma saatleri çok yoğun olan dönemlerde kabin memurlarına ek ücret verilir. Sektörde beş yılını tamamlamış kabin memurunun maaşı genel olarak 13000 TL ile 15000 TL civarındadır.

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