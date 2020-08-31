Hotel Ruanda filmine konu olan Rusesabagina gözaltına alındı

Ruanda’da 1994 yılındaki soykırımda çok sayıda insanın hayatını kurtardığı belirtilen Paul Rusesabagina, "terör örgütü yönetmek" suçundan gözaltına alındı.

Ruanda’da ülkenin 1994 yılında yaşanan soykırımında çok sayıda insanın hayatını kurtardığı belirtilen ve "Hotel Ruanda" filmine de konu olan Paul Rusesabagina, terörizm suçlamasıyla gözaltına alındı. İki polis memuru tarafından gözaltına alınan 66 yaşındaki Rusesabagina, Ruanda Soruşturma Bürosu merkezine getirildi. Maske takan Rusesabagina gözaltına alındığı sırada basın mensupları tarafından görüntülenirken konuşmaktan kaçındı. Büro Sözcüsü Thierry Murangira gazetecilere yaptığı açıklamada, "Rusesabagina’nın bölgede ve yurt dışında çeşitli yerlerde faaliyet gösteren aşırılık yanlısı terör örgütünün kurucusu, lideri, sponsoru veya üyesi olduğundan şüpheleniliyor" dedi. Sözcü Murangira, Rusesabagina’nın "terörizm, terörü finanse etmek, kundakçılık, adam kaçırma ve cinayet" gibi çeşitli suçlamalarla karşı karşıya kalacağını ifade etti. Rusesabagina’nın nasıl ve nerede tutuklandığına yönelik ise bilgi paylaşılmadı.

Rusesabagina, soykırımdan sonra yurt dışına taşınmış ve 2005 yılında ABD’nin en yüksek sivil ödülü olan Başkanlık Özgürlük Madalyası’nı almıştı. Masumların hayatını kurtardığı ifade edilen Rusesabagina, bir otel müdürü olarak katliamdan kaçan Tutsileri korumak için yaptıklarının anlatıldığı Oscar adayı "Hotel Rwanda" filmine konu olmuş, Don Cheadle tarafından canlandırılmıştı.

Öte yandan, 6 Nisan 1994’te Tutsilere ve ılımlı Hutulara karşı yapılan soykırımda 100 gün içinde yaklaşık 800 bin Ruandalı katledilmişti.

