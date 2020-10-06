House of the Dragon: Game of Thrones'un öncesini konu alacak dizinin açıklanan ilk oyuncusu Paddy Considine

Sekiz sezon oynayan ve izlenme rekorları kıran Game of Thrones'un son bölümü Mayıs 2019'da yayımlanmıştı.

Westeros'un soyluları tarafından eski Kral Jaehaerys Targaryen'in yerine seçilen Viserys, hikayeye göre büyükbabasının izinden yürümeyi arzulayan iyi bir kral.

Başarılı HBO dizisi Game of Thrones'un (Taht Oyunları) anlattığı dönemin öncesine dönülen ve Ejderha Hanedanı'nın anlatılacağı House of the Dragon (Ejderha'nın Evi) dizisinin ilk oyuncusu belli oldu. Dizide, başrollerden birinde ngiliz aktör Paddy Considine'ın olacağı açıklandı.

House of the Dragon, Game of Thrones'un da yazarı olan George RR Martin'in Fire and Blood (Ateş ve Kan) adlı kitabına dayanıyor.

HBO henüz yeni dizinin ne zaman yayınlanacağını açıklamış değil ama ABD medyasında muhtemel yayın tarihi olarak 2022 geçiyor.