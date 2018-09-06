Geç Kalkolitik Dönemden Geç Tunç Çağ sonuna kadar kesintisiz devam eden toplam 40 kültür tabakası tespit edilen alan üzerinde en son Selçuklu döneminden bir yerleşimin bulunduğunu dile getiren Abay, 2008 yılından bu yana bölgede kazı yaptıklarını, şu ana kadar iki büyük yerleşim tabakasını ortaya çıkardıklarını kaydetti.

Prof. Dr. Abay, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Beycesultan Höyüğü'nün, Batı Anadolu'nun en büyük yerleşim yerinden biri olduğunu, buranın milattan önce 5 bin yılında kurulduğunu tahmin ettiklerini söyledi.

Bunlardan en eskisinin milattan önce 1600 yılına tarihlendirildiğini ve Beycesultan'ın o dönemde Batı Anadolu'nun en önemli kentlerinden biri olduğunun anlaşıldığını dile getiren Abay, şöyle konuştu:

"Bulduğumuz iki katlı olduğunu düşündüğümüz 3-4 odadan oluşan evlerin alt katlarında günlük ev ihtiyaçlarının karşılandığı ve bunun dışında yoğun bir tekstil üretiminin yapıldığı anlaşılmakta. Üst katların daha çok yatmak için kullanıldığını düşünüyoruz, buluntular bize onu gösteriyor. Bir de bu evler kendilerine özgü büyük depo alanlarına sahipler ve bu depolama kapasitesini hesapladığımızda evlerin içinde yaklaşık olarak bir hanenin en az 15 kişiden oluştuğu anlaşılmakta, yani büyük aileler olarak yaşamışlar gibi gözükmekte."

Zengin bir yerleşime sahip olan alanda geçmişte büyük bir yangın çıktığını düşündüklerini ifade eden Abay, "Kullanılan bütün eşyalar evin içinde kalmış ve yanmış. Evlerin içinde özellikle kadın ve çocukların çoğunlukta olduğu her evde 7-8 iskelet tespit ettik. Bu da burada bir istila sonucu büyük bir yangın olduğunu göstermekte. Bu yıkımdan çok uzun süre geçmeden, burada hayatta kalanlar evlerini yeniden inşa etmişler." dedi.