HPV aşısı yapmayı ihmal etmeyin!

HPV aşısının dünyada geniş çaplı yapılması, rahim ağzı kanserinin öncüsü olan Cervical intraepithelial neoplasia (CIN) lezyonlarında düşüş meydana gelmesini sağladı. HPV aşısı buna ek olarak kadınlarda vajina ve vulva kanseri öncüsü lezyonlarına, genital siğillere ve anal kansere karşı da etkilidir ancak tamamını engellemez. Teorik olarak erkeklerin de bu aşıyı yaptırması HPV ilişkili rahim ağzı kanserinin yayılmasını düşürdüğü için kadınları da korumaktadır. HPV ayrıca orofarenks kanserinin (ağız ve boğaz kanseri) de en sık nedenidir. ABD’de orofarenks kanserinin %70’inin nedeninin HPV olduğu bildirilmiştir.

HPV AŞISI KİMLERE VE NE ZAMAN YAPILMALI?

HPV aşısı özellikle çocukluk çağında ilk başlarda 11-12 yaşlarda önerilse de, 9 yaşından itibaren erkek ve kız çocuklarına yapılabilir. Burada önemli olan kızların ya da erkeklerin henüz ilk cinsel deneyimini yaşamadan ve virüse maruz kalmadan aşının gerçekleştirilmesidir. Bir kişi HPV virüsünü kaptığında aşı eskisi kadar etkili olmaz ya da hiç etki göstermeyebilir.