KADIN
  1. Haberler Haberler
  2. KADIN
  3. SAĞLIK
  4. HPV aşısı yapmayı ihmal etmeyin!

HPV aşısı yapmayı ihmal etmeyin!

Doç. Dr. A.Taner Usta Doç. Dr. A.Taner Usta
SAĞLIK HABERLERİ  | Son Güncelleme

Serviks kanserinin (rahim ağzı kanseri) en önemli nedeni, cinsel yolla bulaşan Human Papilloma Virüsü HPV'dir. Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Doç. Dr. Taner Usta, rahim ağzı kanserine karşı geliştirilen HPV aşısı hakkında tüm merak edilenleri bizler için paylaştı.

HPV aşısı yapmayı ihmal etmeyin!

HPV aşısının dünyada geniş çaplı yapılması, rahim ağzı kanserinin öncüsü olan Cervical intraepithelial neoplasia (CIN) lezyonlarında düşüş meydana gelmesini sağladı. HPV aşısı buna ek olarak kadınlarda vajina ve vulva kanseri öncüsü lezyonlarına, genital siğillere ve anal kansere karşı da etkilidir ancak tamamını engellemez. Teorik olarak erkeklerin de bu aşıyı yaptırması HPV ilişkili rahim ağzı kanserinin yayılmasını düşürdüğü için kadınları da korumaktadır. HPV ayrıca orofarenks kanserinin (ağız ve boğaz kanseri) de en sık nedenidir. ABD’de orofarenks kanserinin %70’inin nedeninin HPV olduğu bildirilmiştir.

HPV AŞISI KİMLERE VE NE ZAMAN YAPILMALI?

HPV aşısı özellikle çocukluk çağında ilk başlarda 11-12 yaşlarda önerilse de, 9 yaşından itibaren erkek ve kız çocuklarına yapılabilir. Burada önemli olan kızların ya da erkeklerin henüz ilk cinsel deneyimini yaşamadan ve virüse maruz kalmadan aşının gerçekleştirilmesidir. Bir kişi HPV virüsünü kaptığında aşı eskisi kadar etkili olmaz ya da hiç etki göstermeyebilir.

Aynı zamanda hiç virüse maruz kalınmasa bile aşı küçük yaşlarda yetişkinlerden daha etkilidir. HPV aşısı 15 yaşının altındaki kişilere 6 ay arayla 2 doz şeklinde uygulanır. Yapılan araştırmalara göre 2 dozlu uygulama yeterlidir. 15 yaşından sonra 3 doz uygulanır. Adölesanlarda eğer 2 aşı arası 5 aydan kısa ise 3. doz önerilir.

KİMLER HPV AŞISI OLMALI?

HPV aşısı hamilelere ve ağır hastalık geçirenlere yapılmaz. Aralarında alüminyum, maya alerjisi ya da latex alerjisi de dahil olmak üzere çeşitli alerjilere sahip olan kişilere ya da aşı içeriğinde yer alan muhteviyata ağır alerjik reaksiyon göstermiş olan kişilerin DE HPV aşısı olmaması gerekir.

Diğer taraftan aşı aktif cinsel hayata sahip olan hatta HPV virüsüne sahip olanlara bile kullanılabilmektir. Fakat etkinliği düşebilir. Çünkü aşı henüz vücuda girmemiş olan diğer HPV türlerine karşı bir koruma sağlar. Çünkü tedavi edici bir aşı değildir. Burada önemli olan henüz maruz kalınmamış HPV türlerine karşı koruma elde etmektir. Mevcut aşılardan hiçbir tanesi mevcut HPV virüsünü iyileştirme özelliğine sahip değildir.

Doç. Dr. Taner Usta
Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı
www.drtanerusta.com
Facebook: @drtanerusta
Instagram: @drtanerusta
YouTube-drtanerusta

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Kısıtlama kalktı, yoğunluk geceden başladı Kısıtlama kalktı, yoğunluk geceden başladı
Tüylenme sorununu hafife almayın tümör riski var!Tüylenme sorununu hafife almayın tümör riski var!
Kızamık belirtileri nelerdir? Özellikle çocuklarda kızamık hastalığına dikkat! Kızamık belirtileri nelerdir? Özellikle çocuklarda kızamık hastalığına dikkat!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
rahim ağzı kanseri nedeni, HPV aşısı,

En Çok Okunan Haberler

Canlı yayında konuk korona olduğu söyleyince... Bomba anlar

Canlı yayında konuk korona olduğu söyleyince... Bomba anlar

Survivor Ersin için Yılmaz Erdoğan devreye girdi!

Survivor Ersin için Yılmaz Erdoğan devreye girdi!

Faydasını bilmeyen yok ama buna da iyi geliyormuş!

Faydasını bilmeyen yok ama buna da iyi geliyormuş!

Elinizin altından ayırmayacaksınız! Bitki köküne serptiğinizde...

Elinizin altından ayırmayacaksınız! Bitki köküne serptiğinizde...

Yağlı ciltler için mucizevi bakım önerileri! Kahve telvesi, limon suyu...

Yağlı ciltler için mucizevi bakım önerileri! Kahve telvesi, limon suyu...

Meğer cildiniz bu yüzden kuruyormuş! Bu 4 altın kural sayesinde...

Meğer cildiniz bu yüzden kuruyormuş! Bu 4 altın kural sayesinde...

İlginizi Çekebilir

Evde kullanım için en uygun dambıl - halter setleri

Evde kullanım için en uygun dambıl - halter setleri

Vajina da depresyona girer!

Vajina da depresyona girer!

En çok tercih edilen tıraş makineleri

En çok tercih edilen tıraş makineleri

Dost mu düşman mı? Fazlası kanser yapıyor, eksikliği ise...

Dost mu düşman mı? Fazlası kanser yapıyor, eksikliği ise...

Regl dönemi sorunları! Bu çok önemli problemleri doktora sormaya utanıyoruz

Regl dönemi sorunları! Bu çok önemli problemleri doktora sormaya utanıyoruz

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Kadınlık hormonu koronavirüsten koruyor iddiası!

Bilim insanları harekete geçti! Hastaların yüzde 75'inin erkek olması...

Çikolata kistleri kısırlığa neden olabilir! Adet sırasında şiddetli ağrılar varsa...

Kısırlığa neden olabilir! Adet sırasında şiddetli ağrılar varsa...

Tüylenme sorununu hafife almayın tümör riski var!

Tüylenme sorununu hafife almayın tümör riski var!

Polikistik over sendromu kısırlığa neden olur mu?

Her ay erkeklik hormonunun salgılanmasıyla...

Koronavirüs kaygısı idrar sorunlarını artırabilir

Koronavirüs kaygısı idrar sorunlarını artırabilir

'Vajinam sürekli kaşınıyor' diyorsanız nedenleri bunlar olabilir

Bu sorunun nedeni prezervatif alerjisi olabilir

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.