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HPV ile oluşan kanser, aşı ile önleniyor

SAĞLIK HABERLERİ  | 20.06.2019 08:50 | Son Güncelleme

"Human papilloma" virüsü ya da kısa adıyla HPV’nin bir enfeksiyon sebebi olduğunu belirten Dr.

HPV ile oluşan kanser, aşı ile önleniyor

"Human papilloma" virüsü ya da kısa adıyla HPV’nin bir enfeksiyon sebebi olduğunu belirten Dr. Ebru Onuker, kadınlarda ve erkeklerde meydana gelebilen bu virüsün kansere karşı büyük bir risk teşkil ettiğini söyledi.
Medicana Bursa Hastanesi Dr. Ebru Onuker, “Enfeksiyonun ilk belirtisi 20’li yaşlarda, ikinci belirtisi 40 ile 55 yaş aralığında görülmektedir. Bulaşma cinsel yolla olmaktadır. Çok nadir horizantal veya vertikal bulaşma bildirilmiştir. Dünya genelinde 200’ün üzerinde HPV tipi mevcuttur. HPV 6/11 en sık rastlanan fakat servikal kanser riski en düşük olan serotipleridir. Yüksek riskli olanların 16/18/45/31/33/52/58 serotipleri başlıcalarıdır. Özellikle HPV 16 kanser riskini 500 misli arttırmaktadır. Tüm servikal kanserlerin yüzde 97sinde HPV pozitiftir” diye konuştu.
HPV virüsü sebebi ile tedavi alan hastaların uzun yıllar diğer organlarında gelişebilecek lezyonlar açısından takip edilmeleri gerektiğini ifade eden Dr. Ebru Onuker, “Servikal smear ile yakalanan kanserler HPV pozitifliği tayini sayesinde oluşmadan önlenmeye başlanmıştır. Çünkü tedavi ve aşı ile virüs etkisi azaltılır. HPV virüsünün sebep olduğu en önemli enfekte lezyonlar anogenital kondülomlar yani siğillerdir. Klinik olarak görülebilen boyutta olup tedavi edilseler bile subklinik dönemde bile bulaştırıcılıkları devam etmektedir. Anogenital siğillerin yüzde 90’ından HPV sorumludur. Kadınlarda ve erkeklerde meydana gelebilen HPV virüsü kansere karşı büyük bir risk oluşturmaktadır” dedi.
Türkiye’de 30 ile 65 yaş arası kadınlarda genital siğiller ile ilgili yapılan çalışmada artış olduğuna işaret eden Onuker, “Aşı ile bir enfeksiyon, üstelik de kansere gidiş durdurulabiliniyorsa çok önem arz eder. HPV aşısını ulusal aşılama programına alan ülkeler Avustralya, Belçika, Kanada, ABD, Danimarka, Almanya, İsveç’tir. Bizim ülkemizde halen özel aşı olarak uygulanmaktadır. Ulusal aşılama programına aşıyı alan ülkelerden Avustralya’nın 12 yıllık verilerine dayanarak yapılan çalışmalar sonucunda HPV6/11716/18 enfeksiyonlarında yüzde 90 azalma, kadın, erkek genital siğillerde yüzde 90 azalma, yüksek dereceli servical sitolojik gradeli anomalilerde yüzde 85 azalma göstermiştir” şeklinde konuştu.
Şu anda Türkiye’de kuadrivalan HPV aşısı bulunduğunu belirten Onuker, “Tercihen cinsel ilişki başlamadan 9-14 yaş aralığındaki kız ve erkek çocuklarına en az 2, 14 yaş üstüne ise 3 doz uygulanmaktadır. Aşıda kadınlarda yaş kısıtlaması yoktur. Telâfi aşılamasında 13-26 yaş kız ve kadınlar, 13-21 yaş erkekler hedef alınır. Uygulama yeri kas içidir. Emzirme döneminde güvenle aşılama yapılabilir. Rapel yani tekrar dozuna gerek duyulmaz” dedi.

HPV ile oluşan kanser, aşı ile önleniyor

HPV ile oluşan kanser, aşı ile önleniyor

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