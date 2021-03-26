Hrant Dink davasında mahkeme, dönemin İstihbarat Daire Başkanlığı C Şube Müdürü Ali Fuat Yılmazer’i “’Tasarlayarak kasten öldürme’ suçundan ağırlaştırılmış müebbet, ’Resmi belgeyi yok etmek’ suçundan 4 yıl 6 ay hapse mahkum etti.
Hrant Dink davasında mahkeme, dönemin İstihbarat Daire Başkanlığı C Şube Müdürü Ali Fuat Yılmazer’i “’Tasarlayarak kasten öldürme’ suçundan ağırlaştırılmış müebbet, ’Resmi belgeyi yok etmek’ suçundan 4 yıl 6 ay hapse mahkum etti.
Hrant Dink davasında mahkeme, dönemin İstihbarat Daire Başkanlığı C Şube Müdürü Ali Fuat Yılmazer’i “’Tasarlayarak kasten öldürme’ suçundan ağırlaştırılmış müebbet, ’Resmi belgeyi yok etmek’ suçundan 4 yıl 6 ay hapse mahkum etti.
Hrant Dink davasında mahkeme, dönemin İstihbarat Daire Başkanlığı C Şube Müdürü Ali Fuat Yılmazer’i “’Tasarlayarak kasten öldürme’ suçundan ağırlaştırılmış müebbet, ’Resmi belgeyi yok etmek’ suçundan 4 yıl 6 ay hapse mahkum etti.