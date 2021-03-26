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  4. Hrant Dink davasında mahkeme, dönemin İstihbarat Daire Başkanlığı C Şube Müdürü Ali Fuat Yılmazer’i “’Tasarlayarak kasten öldürme’ suçundan ağırlaştırılmış müebbet, ’Resmi belgeyi yok etmek’ suçundan 4 yıl 6 ay hapse mahkum etti.

Hrant Dink davasında mahkeme, dönemin İstihbarat Daire Başkanlığı C Şube Müdürü Ali Fuat Yılmazer’i “’Tasarlayarak kasten öldürme’ suçundan ağırlaştırılmış müebbet, ’Resmi belgeyi yok etmek’ suçundan 4 yıl 6 ay hapse mahkum etti.

26.03.2021 12:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hrant Dink davasında mahkeme, dönemin İstihbarat Daire Başkanlığı C Şube Müdürü Ali Fuat Yılmazer’i “’Tasarlayarak kasten öldürme’ suçundan ağırlaştırılmış müebbet, ’Resmi belgeyi yok etmek’ suçundan 4 yıl 6 ay hapse mahkum etti.

Hrant Dink davasında mahkeme, dönemin İstihbarat Daire Başkanlığı C Şube Müdürü Ali Fuat Yılmazer’i “’Tasarlayarak kasten öldürme’ suçundan ağırlaştırılmış müebbet, ’Resmi belgeyi yok etmek’ suçundan 4 yıl 6 ay hapse mahkum etti.

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