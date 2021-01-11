Hrant Dink davasında sanıklar savunma yapıyor

Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink’in öldürülmesine ilişkin 76 sanığın yargılandığı davada, sanıkların savunmalarının alınmasına devam edildi. Hrant Dink’in öldürülmesinin öncesinde Trabzon İl Emniyet Müdürlüğü’nde görev yapan polis memuru Muhittin Zenit, “Olmaması için elimden geleni yapmışım. Ne olursa olsun öldürülecek diye rapor yazmışım” dedi.

Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink’in öldürülmesine ilişkin FETÖ elebaşı firari sanık Fetullah Gülen’in de aralarında bulunduğu 4’ü tutuklu 76 sanığın yargılanmasına devam edildi. İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmaya bazı tutuksuz sanıklar, avukatları ve Hrant Dink ailesinin avukatları katıldı.

“Hrant Dink’in uzak veya yakın tehlikede bulunduğunu bilen kişi İstanbul kadrosudur”

Olay tarihinde Trabzon İstihbarat Şube Müdürü olan tutuksuz sanık Faruk Sarı savunmasında, “Trabzon’a gitme sebebim ilde boş kadro olması idi. Daha önce çalıştığım Reşat Altay’ın teklifi ile gittim. Hrant Dink’in uzak veya yakın tehlikede bulunduğunu bilen kişi İstanbul kadrosudur. Ben Trabzon’da iken bunu değerlendirme imkanım yoktur. Hrant Dink ile alakalı olarak hiçbir bilgi gelmemiştir, gelmiş olsa zaten paylaşırdım. Ben Trabzon’da 4 aylık iken, kendi kadromu bile daha tanımazken nasıl bir örgüt organizasyon içinde olabilirim ki. 37 yıl önce kesinlikle FETÖ evinde kalmadım. Bu iddiayı kesinlikle reddediyorum. Ne evde kaldım, ne irtibatım oldu ne de sohbet ve toplantılarına katıldım. İsnat edilen suçlamalardan beraatimi talep ediyorum” ifadelerini kullandı.