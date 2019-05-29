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HSK Başkan Vekili Yılmaz: “Soruşturma bittiğinde nihai karar verilecek”

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.05.2019 21:12 | Son Güncelleme

HSK Başkan Vekili Mehmet Yılmaz, işe iade davasında kadın avukatla ‘etek boyu’ tartışması yaşayarak geçici olarak açığa alınan hakimle ilgili, “Soruşturma tamamlandığında nihai karar verilecek” dedi.İstanbul Anadolu Adliyesi 2.

HSK Başkan Vekili Yılmaz: “Soruşturma bittiğinde nihai karar verilecek”

HSK Başkan Vekili Mehmet Yılmaz, işe iade davasında kadın avukatla ‘etek boyu’ tartışması yaşayarak geçici olarak açığa alınan hakimle ilgili, “Soruşturma tamamlandığında nihai karar verilecek” dedi.
İstanbul Anadolu Adliyesi 2. İş Mahkemesi’nde görülen bir işe iade davası duruşması sırasında, İstanbul 2. İş Mahkemesi Hakimi Mehmet Yoylu ile kadın avukat arasında ’etek boyu’ tartışması yaşandı. Yaşanan etek boyu tartışmasının duruşma tutanağına girmesi sonrası, İstanbul Barosu hakim hakkında suç duyurusunda bulundu. Suç duyurusunun ardından olağanüstü toplanan HSK 2’nci Dairesi, hakim Yoylu’yu geçici olarak görevden uzaklaştırdı.
Bolu’da, ‘Yargıda Birlik Derneği’ tarafından düzenlenen iftar yemeğine katılan HSK Başkan Vekili Mehmet Yılmaz, konuyla ilgili açıklama yaptı. Yılmaz, “Olay bu sabah duruşmada olmuş. Bize de hemen öğleye doğru iletildi. HSK resen işlem başlattı ve soruşturma izni verdi. Verilen soruşturma izni üzerinden müfettiş arkadaşımız harekete geçti. Sonra düzenlediği raporu öğleden sonra bize iletti. Dairemizin çalışma günleri belli. Bugün toplantı için yok yalnız işin önemine binaen olağanüstü toplantıya çağırdık HSK 2’nci Daresi’ni. Müfettişin ön raporu görüşüldü ve oy birliği ile yargının saygınlığı ve güvenilirliği açısından zarar görmesin diye ilgili yasadaki yetki gereğince geçici olarak görevinden uzaklaştırdık. Soruşturma devam ediyor. Müfettiş arkadaş son raporunu hazırlayıp dairemize iletecek. O rapor geldiğinde de gerekli disiplin cezası neyse, dosyadaki bilgilere belgelere ve savunmaya göre son karar verilecek” dedi.
Yaşanan olayın çok sık karşılaşılan bir olay olmadığını ifade eden Yılmaz, etik kuralları çerçevesinde uyulması gereken kurallar olduğunu belirterek, “Çok yaşanan bir olay değil. O yüzden HSK ani hareket edip soruşturma izni verdi. Şu andaki duruma göre de meslek saygınlığı çok zarar görmesin diye geçici olarak görevden uzaklaştırıldı. Doğru bir durum değil ama gerçek durumun ne olduğu soruşturma sonunda netliğiyle ortaya çıkacak. Nihai karar o zaman verilecek. Bizim ilan ettiğimiz etik kurallarımız var. Yeni ilan ettik, 2-3 ay oldu. Meslektaşlarımızın uymak zorunda oldukları etik kuralları var. Yine bu mesleğin niteliği var. Bu meslek kamu görevlileri içinde, toplumu en yakından ilgilendiren, toplumun huzur içinde yaşaması için önemli işlevi olan bir meslek. Halkın peygamber postunda oturduğunu kabul ettiği bir görevliden bahsediyoruz. O peygamber postunda oturan kişi o makama uygun davranmalı. Bizim şiarımız bu” şeklinde konuştu.

HSK Başkan Vekili Yılmaz: “Soruşturma bittiğinde nihai karar verilecek”

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