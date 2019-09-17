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HSYK eski Genel Sekreteri Mehmet Kaya'ya 15 yıl hapis

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.09.2019 15:04 | Son Güncelleme

Yargıtay 9. Ceza Dairesi tarafından, FETÖ'nün kritik isimlerinden olan eski HSYK Genel Sekreteri Mehmet Kaya'ya FETÖ üyeliğinden 15 yıl hapis cezası verildi.

HSYK eski Genel Sekreteri Mehmet Kaya'ya 15 yıl hapis

Fetullahçı Terör Örgütünün (FETÖ) darbe girişiminin ardından örgütün "gaybubet evi"ne düzenlenen operasyonda 8 Şubat 2018'de yakalanan, ByLock kullandığı belirlenen, örgütün yargı yapılanması içerisinde en önemli 9 isimden biri olduğu ve örgütün "yüksek yargı danışma heyeti"nde görev aldığı belirtilen eski Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Genel Sekreteri, eski Yargıtay Üyesi Mehmet Kaya, FETÖ üyeliğinden 15 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

FETÖ'nün darbe girişimi sonrası meslekten ihraç edilen ve tutuklanan eski yüksek yargı üyelerinin yargılanmasına devam edildi.

İlk derece mahkemesi sıfatıyla Yargıtay 9. Ceza Dairesince, Yargıtay Genel Kurul Salonu'nda görülen duruşmaya eski Yargıtay üyesi tutuklu sanık Mehmet Kaya ile avukatı katıldı.

Darbe girişiminin ardından örgütün "gaybubet evi" olarak adlandırdıkları "hücre evleri"ne düzenlenen operasyonda 8 Şubat 2018'de yakalanan, ByLock kullandığı belirlenen, örgütün yargı yapılanması içerisinde en önemli 9 isimden biri olduğu belirtilen Kaya, hakkındaki suçlamaları reddetti.

KARAR

Savunmaların tamamlanmasından sonra duruşmaya ara verildi. Aranın ardından Yargıtay 9. Ceza Dairesi heyetinin aldığı karar, Daire üyesi Abdurrahman Orkun Dağ tarafından açıklandı.

Hakkında "FETÖ terör örgütü yöneticiliği"nden dava açılan sanık Mehmet Kaya'nın, "silahlı terör örgütü FETÖ/PDY'ye üye olmak" suçunun sabit olduğu belirtilen karara göre, sanığa Türk Ceza Kanunu'nun (TCK) 314/2. maddesi gereğince "kastın yoğunluğu, örgüt içindeki konumu, örgütte kaldığı süre" dikkate alınarak alt sınırdan uzaklaşılarak 10 yıl hapis cezası verildi.
Terör suçlarında cezanın yarı oranında artırılmasını öngören 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu'nun 5/1 maddeleri uyarınca sanığa verilen ceza artırılarak 15 yıla çıkarıldı.

Kaya'nın cezasında, yargılama sırasında pişmanlık gözlenmediği gerekçesiyle Türk Ceza Kanunu'nun 62. maddesindeki indirim uygulanmadı. Sanığın aldığı ceza gözününde bulundurularak, hükmen tutukluluk halinin devamına karar verildi.

Yargıtay 9. Ceza Dairesince verilen bu ceza, şu ana kadar ilk derece mahkemesi sıfatıyla eski yüksek yargıçların yargılamalarında verilen en yüksek ceza oldu.

Karara karşı temyiz yoluna başvurulabiliyor. Temyiz istemini, Yargıtay Ceza Genel Kurulu görüşecek.

KRİTİK TOPLANTI ONUN EVİNDE YAPILMIŞTI

FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminin ardından hakkında yakalama kararı çıkarılan Mehmet Kaya, Çanakkale'de örgütün "gaybubet evi" olarak adlandırdıkları "hücre evleri"ne düzenlenen operasyonda 8 Şubat 2018'de yakalanarak Ankara'ya getirilmişti.

Kaya'nın üç hat üzerinden beş ayrı cihazla, "fahri 11" kullanıcı ismiyle ByLock kullandığı, örgüt toplantılarını organize ettiği, himmet topladığı, Yargıtaya seçilecek üyelerin belirlenmesinde örgüt adına önemli rol oynadığı ve örgütün yargı yapılanması içerisinde en önemli 9 isimden biri olduğu belirtiliyor.

Duruşmalarda tanıklar, "2010 Anayasa değişikliği sonrasında oluşan HSYK tarafından Yargıtay ile Danıştaya seçilecek yeni üyelerin belirlenmesi için Mehmet Kaya'nın evinde yapılan toplantıda, evde kurulan projeksiyona yansıtılan fotoğraflardan cemaat mensubu yüksek yargı üyelerinin seçiminin yapıldığını" anlatmıştı.

Sanık Kaya'nın, FETÖ'nün Yargıtaydaki seçimleri kilitleme, bazı davalarda örgütün lehinde kararlar çıkmasını sağlama, örgüt mensubu üyelerin önemli dairelerde görevlendirilmesi gibi konularda karar verici bir üst yapı niteliğinde "yüksek yargı danışma heyeti"nde de görev aldığı belirlenmişti.

Kaynak: AA

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