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HTC Desire 21 Pro 5G tanıtıldı!

15.01.2021 13:44 | Son Güncelleme:
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HTC Desire 21 Pro 5G tanıtıldı!

Tayvan’ın önde gelen akıllı telefon üreticilerinden biri olan HTC yeni modelini tanıttı. İşte HTC Desire 21 Pro 5G özellikleri ve diğer detaylar.

Bir dönem akıllı telefon pazarına yön veren isimlerden biri olan HTC, Türkiye pazarından tamamen çekilmişti. Tayvanlı şirket önemli oranda küçülmeye gitti. Mobil taraftaki gücünü de VR için harcama kararı alan HTC, akıllı telefon üretimini tüm bunlara rağmen devam ettiriyor.

HTC DESİRE 21 PRO 5G ÖZELLİKLERİ

Bu devam kararının son ürünü ise yeni duyurulan Desire 21 Pro 5G oldu. HTC’nin orta segmentteki yeni modeli Qualcomm tabanlı Snapdragon 690 5G yonga setinden güç alıyor. Sistemini 8GB RAM ile destekleyen telefonda 128GB’lık dahili depolama alanı bulunuyor.

1080 x 2400 piksel çözünürlüğünde 6.7 inçlik IPS LCD ekranla gelen telefonda 5000 mAh değerinde ortalamanın üzerinde bir pil bulunuyor. Delikli ekran tasarımıyla gelen telefonun arka yüzünde 48 MP, f/1.8, 26mm (geniş), 1/2.0″, 0.8µm, PDAF, 8 MP, f/2.2, 118˚ (ultra geniş), 2 MP, f/2.4, (makro), 5 MP, f/2.4, (derinlik) özellikli 4’lü ana kamera modülü yer alıyor. Ön yüzde ise 16MP’lik selfie kamerası mevcut.

HTC DESİRE 21 PRO 5G FİYATI

18 W hızlı şarj desteği de sunması beklenen telefonun fiyatı ise 350 euro olarak belirlenmiş. Telefonun hangi pazarlarda satışa sunulacağı ise şimdilik belli değil. Fakat bu modelin Türkiye’de satışa sunulması pek de olası görünmüyor.

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