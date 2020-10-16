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  4. HTŞ’den 1 yabancı uyruklu şahıs adliyeye sevk edildi

HTŞ’den 1 yabancı uyruklu şahıs adliyeye sevk edildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.10.2020 12:14 | Son Güncelleme

Samsun ve Denizli’de Heyet Tahrir-El Şam (HTŞ) silahlı terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan Suriye uyruklu 1 kişi daha adliyeye sevk edildi.Edinilen bilgiye göre, Samsun İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlükleri ekipleri tarafından yapılan çalışmalar neticesinde 3 gün önce düzenlenen eş zamanlı operasyonda HTŞ silahlı terör örgütü içerisinde faaliyet gösterdiği tespit edilen Suriye uyruklu 5 şüpheliden 4’ü Bafra ilçe merkezinde, 1 şüpheli de Denizli’nin Buldan ilçe merkezinde yakalanarak gözaltına alındı.

HTŞ’den 1 yabancı uyruklu şahıs adliyeye sevk edildi

Samsun ve Denizli’de Heyet Tahrir-El Şam (HTŞ) silahlı terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan Suriye uyruklu 1 kişi daha adliyeye sevk edildi.
Edinilen bilgiye göre, Samsun İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlükleri ekipleri tarafından yapılan çalışmalar neticesinde 3 gün önce düzenlenen eş zamanlı operasyonda HTŞ silahlı terör örgütü içerisinde faaliyet gösterdiği tespit edilen Suriye uyruklu 5 şüpheliden 4’ü Bafra ilçe merkezinde, 1 şüpheli de Denizli’nin Buldan ilçe merkezinde yakalanarak gözaltına alındı. Bafra ilçesinde yakalanan 4 Suriye uyruklu şahıs, sorgularının ardından Canik İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerine teslim edildi.
Dün Samsun Adliyesine sevk edilen Vail Ahmet, Hasan El Musteyf, Sami Cuma ve Şehvod Mahmud, mahkemece "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.
Denizli’den Samsun’a getirilerek Jandarma TEM Şube Müdürlüğündeki sorgusu tamamlanan Suriye uyruklu Heys Al Khaleef de Tekkeköy Jandarma Komutanlığı ekiplerine teslim edildi. Jandarmadaki işlemleri tamamlanan Heys Al Khaleef, Samsun Adliyesine sevk edildi.

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