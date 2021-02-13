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Huawei 5G teknolojisi için bomba bir açıklama yaptı

13.02.2021 14:11 | Son Güncelleme:
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Huawei 5G teknolojisi için bomba bir açıklama yaptı

Huawei 5G teknolojisi için geçtiğimiz günlerde bütün dünyayı kasıp kavurmuştu. Hatta o dönem herkes şirketin küresel çapta ağır bir hakimiyet kuracağını düşünüyordu. Ancak ilginç bir şekilde ABD bu firmaya savaş açtı.

Donald Trump tarafından yürütülen bu savaşta firma sakat bırakıldı. Bu şirketin ABD tedarikçileri ile iş yapması yasaklanmıştı.
Huawei ile alakalı ortaya atılan en büyük problemlerden birisi de Çin hükümetine gizliden bilgi aktarmasıydı. Bu henüz kanıtlanmadı. Ancak ABD elinde çok güçlü kanıtlar olduğunu ifade ediyor. Hatta Huawei bir dönem sırf bu yüzden ABD Ulusal güvenlik meselesi haline gelmişti.

Huawei CEO’su Ren Zhengfei tarafından ilginç bir öneri ortaya atıldı. Şirket açık ticaret politikaları yürüteceklerini söyledi. İşte tam da bu nedenle inovasyon laboratuvarlarını tüm dünyaya açacaklarını belirtti. Ayrıca 5G kaynak kodlarının paylaşılacağını da ifade etti.

Konuya uzak olanlar için durumu kısaca açıklayalım. Herhangi bir şirket eğer kaynak kodlarını paylaşırsa onunla alakalı herşeye ulaşmak mümkün olur. Yani arka kapı yaratmış olsalar bile açık kaynak kollarından bunu görmek mümkün. Kısacası Huawei kendi şirketini tüm dünyanın denetimine sundu.

Durum böyle olunca ABD ve diğer ülkelerin ne tepki vereceği merak ediliyor. Özellikle de Joe Biden ve ekibi tarafından verilecek olan tepki henüz gizemli. Peki sizce Huawei tarafından yapılan bu hamle ile ne yapılmak isteniyor?

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