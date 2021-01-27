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Huawei akıllı telefon bölümünü satıyor mu?

27.01.2021 09:59 | Son Güncelleme:
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Huawei akıllı telefon bölümünü satıyor mu?

Son günlerde ortaya atılan bir iddia teknoloji gündemini sarstı. Huawei akıllı telefon bölümünü satacak mı? İşte konu ile ilgili detaylar.

2020 yılı pek çok şirket açısından zorlu bir sene oldu. Fakat burada Huawei için ayrı bir parantez açmak gerekiyor. Çünkü Huawei için 2020 yılı daha farklı geçti.

Bilindiği üzere ABD hükümeti tarafından yaptırımlarla karşı karşıya kalan Huawei, pek çok sektörde zor günler geçirdi. Halihazırda satışa sunduğu telefonlara Google Play başta olmak üzere diğer Google servislerini de koymayan Çinli şirket, bu engeli aşabilmek için milyon dolarlar harcadı. Sonuç olarak ortaya App Gallery ve HMS (Huawei Mobile Services) çıktı. Geçtğimiz günlerde ise Çinli üretici hakkında çarpıcı bir iddia ortaya atıldı.

Ortaya atılan iddialara göre, Huawei’nin önde gelen isimleri akıllı telefon bölümünün satılmasını düşünüyor. Bu iddiaların global medyada da hızlı bir şekilde yayılması üzerine Çinli şirket konu ile ilgili bir açıklamada bulundu.

HUAWEİ İDDİALARI YALANLADI

Huawei, yüksek kaliteli telefonlar üretmeye devam edeceklerini söyleyerek iddiaları yalanladı. Bu bir nevi akıllı telefon bölümünün kapatılmadığı ya da satılmadığını bizlere gösteriyor.

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Huawei tıpkı rakipleri gibi dünyanın en çok telefon satan şirketi olma yolunda ilerleyecek gibi görünüyor.

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