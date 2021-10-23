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Huawei Avrupa pazarı için nabız yoklamaya başladı

23.10.2021 11:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Huawei Avrupa pazarına geri dönüyor. Bir süre önce yeni nova serisini tanıtan Huawei bu modelleri Avrupa’da da satışa sunacağını açıklamıştı. Peki yeni nova modelleri Avrupa’da gerçekten başarılı olabilecek mi? Kullanıcıların asıl merak ettikleri soru bu diyebiliriz.

Huawei Avrupa pazarı için nabız yoklamaya başladı

Bilindiği üzere Huwaei modellerinde hali hazırda Google servisleri yer almıyor. ABD ile yaşanan malum ambargo konusu sebebiyle Huawei’nin Google lisansı iptal edilmişti. Bu yüzden de Huawei cihazlarında Google imzası taşıyan hiçbir uygulama yer almıyor.

Bu sorunu çözmek için uzun bir mesai harcayan Huawei sonuç olarak HarmonyOS’i kullanıma sunmuştu. Lakin bu çabaya henüz beklenen karşılık alınamadı.

HarmonyOS temelde Huawei tarafından geliştirilmiş bir mobil işletim sistemi olsa da APK uzantılı dosyaları çalıştırabiliyor. Yani Android tarafındaki uygulamalar pekala Huawei’nin işletim sisteminde de çalışıyor. Fakat Google servisleri hala Huawei modellerinde kullanılabilir değil. Bu da Avrupa pazarı için büyük bir sorun demek.

Eğer Huawei nova 9 modelinin fiyatını rakiplerine oranla düşük tutsaydı belki bir şansı olabilirdi. Çinli şirket belki ana vatanında hedeflediği satış rakamlarına ulaşabilir. Lakin söz konusu Avrupa pazarı olduğunda tamamen farklı bir senaryo söz konusu diyebiliriz.

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Anahtar Kelimeler:
akıllı telefon Huawei
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