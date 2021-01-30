Huawei büyük kan kaybına uğradı

Huawei akıllı telefon satışlarında ne durumda? Akıllı telefon pazarındaki rekabet hayli acımasız bir hal aldı diyebiliriz. Zira artık bu rekabete üst düzey yönetimler de ortak oluyor. Trump yönetiminin Huawei üzerine aldığı kararlar bu durumun en net örneği.

Teknoloji sektörünü az çok yakından takip edenlerin de hatırlayacağı üzere ABD Huawei’nin ticari lisansını iptal ederek kendi şirketlerinin Çinli üretici ile olan bağlantısını kesmişti. Hatta bununla da yetinmeyip ABD’de yatırımlarda bulunan şirketlerin de Huawei ile olan ticari ilişkilerini kesmelerini istemişti.

Durum böyle olunca Huawei de farklı yollara yönelti. Tüm sorunlar bir yana Google Play’in Huawei cihazlarından kaldırılması, Çinli şirketin işini çok zorlaştırdı.

Bu karar akabinde Avrupa pazarında hızlı bir şekilde kan kaybetmeye başlayan Huawei satışlarda kötü bir resim çizdi.

IDC tarafından yayınlanan son verilere göre Huawei 2020’nin son çeyreğinde büyük kan kaybına uğradı. Geçtiğimiz yıl ile kıyaslandığında satışları yarı yarıya düşen Çinli üretici zirveye oynadığı pazarda 5. sıraya kadar düştü.

Geçtiğimiz yıl aynı dönemde 56.2 milyon telefon satan Çinli şirket bu yıl ise aynı dönemde yalnızca 32.3 milyon akıllı telefon satabilmiş.

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