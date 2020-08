Huawei, EMUI 10.1 güncellemesi alacak akıllı telefonları açıkladı

Huawei'den yapılan açıklamaya göre, Huawei’nin mobil ekosistemi birden fazla cihazın birbirine bağlanmasına olanak tanıyor. Bu ekosistemin bir parçası olarak Huawei, hali hazırda var olan Çoklu Ekran İş birliğinin yeteneklerini geliştirmenin yanı sıra Çoklu Pencere gibi yeni işlevleri de piyasaya tanıtıyor.

İŞTE EMUI 10.1 GÜNCELLEMESİ ALACAK HUAWEİ MODELLERİ

Kullanıcılar performans ve güvenlikte iyileştirmeler görürken, temel kullanıcı deneyimi tasarımında da önemli değişiklikleri fark edecekler. Bugünden itibaren kademeli olarak Huawei EMUI 10.1'in dağıtımına Mate 30 Pro, Mate Xs, P30, P30 Pro, Mate 20, Mate 20 Pro, nova 5T, Huawei Y7p, Huawei P40 lite E ve Huawei P40 lite modellerinde başlanacak.

GRAFİK ARAYÜZÜNDEKİ GELİŞTİRMELER

EMUI 10.1 ile gelen yeni eklemeler ve iyileştirmeler, mobil ekosistemin avantajlarını daha da artırmak için kullanıcı deneyimini optimize ediyor.

EMUI10 ile Huawei, gökyüzünün değişen tonlarını yansıtan Her Zaman Açık Ekran özelliğini (Always on Display) kullanıcılara sunuyor. Şimdi EMUI 10.1, dijital figürleri arka plandan çok katmanlı bir yapıda ayıran ve kullanıcıya üç boyutlu deneyim sunan 3D işlenen "Her Zaman Açık Ekranı" sunuyor. Bu özellik, EMUI 10.1 ile daha fazla cihazda kullanıma sunulacak.