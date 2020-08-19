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Huawei, EMUI 10.1 güncellemesi alacak akıllı telefonları açıkladı

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 19.08.2020 11:58 | Son Güncelleme

Bu yılın mart ayında Huawei P40 Serisi’nin tanıtıldığı etkinlikte bilgisi verilen ve Huawei’nin mobil ekosistemi üzerine inşa edilen EMUI 10.1'in dağıtımına bugünden itibaren kademeli olarak başlanıyor.

Huawei, EMUI 10.1 güncellemesi alacak akıllı telefonları açıkladı

Huawei'den yapılan açıklamaya göre, Huawei’nin mobil ekosistemi birden fazla cihazın birbirine bağlanmasına olanak tanıyor. Bu ekosistemin bir parçası olarak Huawei, hali hazırda var olan Çoklu Ekran İş birliğinin yeteneklerini geliştirmenin yanı sıra Çoklu Pencere gibi yeni işlevleri de piyasaya tanıtıyor.

İŞTE EMUI 10.1 GÜNCELLEMESİ ALACAK HUAWEİ MODELLERİ

Kullanıcılar performans ve güvenlikte iyileştirmeler görürken, temel kullanıcı deneyimi tasarımında da önemli değişiklikleri fark edecekler. Bugünden itibaren kademeli olarak Huawei EMUI 10.1'in dağıtımına Mate 30 Pro, Mate Xs, P30, P30 Pro, Mate 20, Mate 20 Pro, nova 5T, Huawei Y7p, Huawei P40 lite E ve Huawei P40 lite modellerinde başlanacak.

GRAFİK ARAYÜZÜNDEKİ GELİŞTİRMELER

EMUI 10.1 ile gelen yeni eklemeler ve iyileştirmeler, mobil ekosistemin avantajlarını daha da artırmak için kullanıcı deneyimini optimize ediyor.
EMUI10 ile Huawei, gökyüzünün değişen tonlarını yansıtan Her Zaman Açık Ekran özelliğini (Always on Display) kullanıcılara sunuyor. Şimdi EMUI 10.1, dijital figürleri arka plandan çok katmanlı bir yapıda ayıran ve kullanıcıya üç boyutlu deneyim sunan 3D işlenen "Her Zaman Açık Ekranı" sunuyor. Bu özellik, EMUI 10.1 ile daha fazla cihazda kullanıma sunulacak.

Kullanıcılar ayrıca EMUI 10.1'de üç farklı parmak izi kilit açma için toprak, ateş ve su unsurlarından esinlenen animasyonlar görecekler.
Cihazın ekranını her iki taraftan içeri doğru kaydırarak, uygulamaların kısa yollarını gösteren bir yeni Çoklu Pencere işlevi de EMUI 10.1 ile kullanıcılara sunuluyor. Kullanıcılar aynı anda iki uygulama üzerinde, görüntüleri, metinleri ve dosyaları bir pencereden diğerine sürükleyip bırakarak çalışabilecekler. Ayrıca kayan bildirimler, mevcut uygulamadan çıkmak zorunda kalmadan mesajlara yanıt vermeyi kolaylaştırıyor.

Kaydırma animasyonunun insan gözü için akıcı ve doğal görünmesini sağlamak için Huawei, fizik kanunlarına dayalı yeni Friction Slide özelliğini de arayüze ekledi. Sonuç olarak kaydırma eylemi, değişen yenileme hızlarında bile optimum ivmelenme ile çalışıyor ve kullanıcıların bir makale okurken veya bir web sitesine göz atarken akıcı bir deneyim yaşamasına olanak tanıyor.

HUAWEİ SHARE

Başlangıçta akıllı telefonlar ve PC'ler arasında yüksek hızlı veri aktarımlarını gerçekleştirmek için sunulan Huawei Share, artık akıllı telefonlar, PC, akıllı hoparlörler, tabletler ve daha fazlası dahil olmak üzere 1+8 cihaz arasında veri aktarımını kolaylaştırıyor.

ÇOKLU EKRAN İŞ BİRLİĞİ

EMUI10 ile tanıtılan Çoklu Ekran İş Birliği, Huawei akıllı telefonlar ve dizüstü bilgisayarlar arasında her iki cihazın da tek bir ekranda kullanılabilmesini sağlayacak şekilde ara bağlantıyı kolaylaştırıyordu. EMUI 10.1, bu uygulamaya PC'de sesli veya görüntülü aramaları cevaplama, akıllı telefondaki dosya ve bağlantıları açmak için PC uygulamalarını kullanma ve telefonun bilgisayardaki hücresel internet bağlantısını tek bir dokunuşta kullanma gibi gelişmiş özellikler getiriyor. Ekranlar arasındaki bu iş birliği, özellikle bir ofis kurulumunda kullanıcıların üretkenliğini ve verimliliğini artırıyor deniliyor. Bu özelliğin Kirin 980 ve üzeri işlemciler için geçerli olduğunu belirtmek gerek.

CİHAZLAR ARASI FOTOĞRAF GALERİSİ

Huawei mobil ekosistemi, kullanıcıların Cihazlar Arası Fotoğraf Galerisi aracılığıyla farklı platformlardaki görüntülere erişmesine olanak tanıyor. Örneğin, cihazlar, aynı Wi-Fi ağı üzerinde aynı Huawei Kimliği ile bağlı ise, bu özellik bir kullanıcının akıllı telefonunda bulunan fotoğraflara, dizüstü bilgisayarının ekranında göz atıp, klasörler arası arama yapmasına yardımcı oluyor.

EMUI 10.1'in tüm senaryo yeteneklerinden yararlanmak için kullanıcılar, cihazlarında Ayarlar>Sistem ve Güncellemeler>Yazılım Güncelleme'ye giderek uygunlukları kontrol edebilir.

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