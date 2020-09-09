Huawei imzalı telefon kullanan herkes bu yılki Huawei Geliştirici Konferansı’nı bekliyor. Çünkü teknoloji devi kendi arayüzü olan Huawei EMUI 11 arayüzünü bu etkinlikte duyuracak. Yepyeni özellikler ile gelecek olan yeni arayüz, bambaşka bir Android deneyimi sunacak. Bugün yayınlanan tanıtım afişi ise Huawei’nin bizlere sürpriz yapacağını gösteriyor.

Çin’in Twitter’ı olarak bilinen Weibo üzerinden yayınlanan HDC 2020 için EMUI 11 tanıtımında, diğer cihazlarla sorunsuz entegrasyon önerir mottosu tercih ediliyor. “Telefon sadece bir telefon değil, başka ne olabilir ki?” sloganı ile ön gösterimi yapılan yeni arayüz farklı bir deneyim sunacağının sinyallerini veriyor.

HUAWEİ EMUI 11 TANITIMI İLE NEYİ İMA ETTİ?

Bu slogan EMUI 11 destekli akıllı telefonların diğer cihazlara sorunsuz bir şekilde bağlanacağını ima ediyor. Bu mottodan ne çıkaracağımızdan emin değiliz. Ancak işletim sistemini çalıştıran bazı IoT cihazlarını görebilir veya Huawei’nin EMUI 11 ile daha makul bir entegrasyon sunabilir.

Huawei adına ev otomasyonu çalışmalarına işaret eden fotoğrafta mikrodalga fırın, buzdolabı ve diğer bazı cihazlar yer alıyor. HDC 2020’nin başlamasına çok az bir süre kaldı. Bu yüzden Huawei’nin bizim için neler hazırladığını beklememiz gerekiyor.