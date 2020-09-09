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Huawei EMUI 11 arayüzünü bu etkinlikte duyuracak

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 09.09.2020 12:29 | Son Güncelleme

Çinli teknoloji devi bu yıl arayüz konusunda çığır açacak gibi görünüyor. Huawei EMUI 11 için yapılan duyuru herkesi heyecanlandırdı.

Huawei EMUI 11 arayüzünü bu etkinlikte duyuracak

Huawei imzalı telefon kullanan herkes bu yılki Huawei Geliştirici Konferansı’nı bekliyor. Çünkü teknoloji devi kendi arayüzü olan Huawei EMUI 11 arayüzünü bu etkinlikte duyuracak. Yepyeni özellikler ile gelecek olan yeni arayüz, bambaşka bir Android deneyimi sunacak. Bugün yayınlanan tanıtım afişi ise Huawei’nin bizlere sürpriz yapacağını gösteriyor.

Çin’in Twitter’ı olarak bilinen Weibo üzerinden yayınlanan HDC 2020 için EMUI 11 tanıtımında, diğer cihazlarla sorunsuz entegrasyon önerir mottosu tercih ediliyor. “Telefon sadece bir telefon değil, başka ne olabilir ki?” sloganı ile ön gösterimi yapılan yeni arayüz farklı bir deneyim sunacağının sinyallerini veriyor.

HUAWEİ EMUI 11 TANITIMI İLE NEYİ İMA ETTİ?

Bu slogan EMUI 11 destekli akıllı telefonların diğer cihazlara sorunsuz bir şekilde bağlanacağını ima ediyor. Bu mottodan ne çıkaracağımızdan emin değiliz. Ancak işletim sistemini çalıştıran bazı IoT cihazlarını görebilir veya Huawei’nin EMUI 11 ile daha makul bir entegrasyon sunabilir.

Huawei adına ev otomasyonu çalışmalarına işaret eden fotoğrafta mikrodalga fırın, buzdolabı ve diğer bazı cihazlar yer alıyor. HDC 2020’nin başlamasına çok az bir süre kaldı. Bu yüzden Huawei’nin bizim için neler hazırladığını beklememiz gerekiyor.

GÜNCELLEMEYİ ALACAK OLAN HUAWEİ MODELLERİ

  • Mate Serisi: Mate 30 Pro, Mate 30, Mate 30 RS Porsche Design, Mate 20X / Pro, Mate 20 RS Porsche Design, Mate X.
  • P Serisi: P40 / Pro, P30 / Pro.
  • Nova Serisi: Nova 6 5G, Nova5T / Pro, Nova5z, Nova 5i Pro.
  • Tabletler: MatePad, Mediapad M6.
  • Honor modelleri: Honor V30 Pro, Honor V20, Honor 20 Pro, Honor 20s, Honor 20 Youth Edition, Honor 9X Pro.
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