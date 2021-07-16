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Huawei Freebuds 4 oldukça iddialı

16.07.2021 10:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çinli şirketin yeni kablosuz kulaklık modeli Huawei FreeBuds 4, açık tasarım aktif gürültü engelleme 2.0 çağını resmen başlatmış durumda.

Huawei Freebuds 4 oldukça iddialı

Pasif gürültü engelleme kulak kanalını dış gürültüden izole eden fiziksel kulak tıkaçları ile elde edilirken, aktif gürültü engelleme, mikrofonlar ve gürültü önleyici ses dalgalarının kullanımı ile elde ediliyor. Aktif gürültü engelleme, harici gürültüye aktif olarak karşı koymak için dijital araçlar kullanarak, fiziksel yollarla giderilemeyen gürültüyü de ortadan kaldırıyor.

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Çoğu açık kablosuz kulak içi kulaklıkta aktif gürültü engelleme bulunmaz. Aktif gürültü engelleme özelliği bulunan kulaklık takarken, kullanıcıların metro vagonları veya otobüsler ve yoğun yol kenarları gibi gürültülü ortamlarda müziğin keyfini çıkarmak için genellikle ses seviyesini sonuna kadar açmaları gerekir. Bu, sessiz ve rahat bir dinleme deneyiminin keyfini çıkarmayı zorlaştırır.

Açık tasarım ise kulak kanalının derinliklerine inen kulak tıkaçlarının olmaması nedeniyle kullanıcı için daha nefes alabilir ve rahat bir kullanım sunuyor. Bununla birlikte, açık kulak içi kulaklıklar farklı takma stillerine ve kulak boyutlarına göre daha esnek olsa da gürültü engelleme teknolojisinin akustik ortamı da değişmeye daha yatkın.

BİR ZORLUĞU VAR

Bu durum, kullanıcıların kulaklarına farklı şekilde oturan açık tip kulak içi kulaklıklarda aynı gürültü engelleme parametrelerinin kullanılmasının, farklı seviyelerde gürültü engelleme verimliliği sağladığı anlamına geliyor. Bu nedenle, açık tasarım aktif gürültü önleme özellikli kulak içi kulaklıklarla ilgili zorluk, kulak uyumunun istikrarlı ve etkili bir gürültü önleme etkisine sahip olmaktan ödün vermemesini sağlamak.

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