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Huawei Freebuds Pro incelemesi

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 12.10.2020 12:41 | Son Güncelleme

Geçtiğimiz senenin en moda giyilebilir aksesuarları TWS yani True Wirelles Sound kategorisinde yer alan gerçek kablosuz bluetooth kulaklıklarıydı. Bu minvalde yalnızca telefon üreticilerinin değil ses konusunda sektörde öncülük eden markalardan daha önce adını dahi duymadığımız markalara kadar bir çok kalite ve fiyatta bluetooth kulaklık görmeye başladık.

Huawei Freebuds Pro incelemesi

Çinli akıllı telefon üreticisi Huawei'in kendi ekosistemini oluşturma anlamında attığı adımlara bir yenisi olarak eklenen Freebuds serisi bluetoth kulaklıkları, özellikle fiyat / performans kategorisinde dikkat çekiyor. Bilhassa amiral gemisi konumunda piyasa sürülen Freebuds 3 modelleri serinin dikkat çeken TWS kulaklık modelleri oldu.

Ancak görünen o ki; Huawei'in planlarında ki amiral gemisi TWS kulaklık modeli Freebuds 3'ten ibaret değilmiş. Tam kulak içi kulaklık tipiyle ve ekstra olarak gürültü engelleme teknolojisi, dış sesleri algılayabilen yapısı ve tasarımıyla dikkati çeken Huawei'in yeni TWS amiral gemisi kulaklığı Freebuds Pro, merakla beklenen bir modeldi.

İşte biz de sizlerle birlikte bu video da Huawei FreeBuds Pro'yu yakından inceliyoruz.


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