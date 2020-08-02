Huawei global pazarda zirveye yerleşti

Bilindiği üzere yıllardan beri akıllı telefon pazarının zirvesinde Samsung yer alıyor. Güney Koreli teknoloji devi Avrupa’dan Asya’ya geniş bir pazara sahip. Birkaç yıl öncesine kadar Samsung’un hemen ardında Apple yer alıyordu. Lakin Huawei’nin global pazardaki ağırlığını arttırması işleri değiştirdi.

Geçtiğimiz yıl yani 2019’daki tabloya baktığımızda Samsung’un hemen ardından Huawei’nin geldiğini görmüştük. Apple 3. Sırada yer alırken Xiaomi ise 4. Sırada yer almıştı.

Muhtemelen 2020’de de bu tablo değişmeyecektir. Lakin açıklanan 2. Çeyrek sonuçlarına göre Huawei’nin önemli bir zafer elde ettiğini söyleyebiliriz.

İlk defa geçtiğimiz Nisan ayında zirveye yerleşen Çinli üretici ABD’nin tüm engellemelerine rağmen akıllı telefon satışlarını arttırdı.

İkinci çeyrek itibariyle Huawei 55.8 milyon telefon sevkiyatı gerçekleştirirken, Samsung 53.7 milyonda kaldı. Böylece Çinli üretici ilk defa bir çeyreği Samsung’un önünde kapatmış oldu.

Elbette bunda Samsung’un güçlü olduğu pazarlardaki satışların düşmesinin rolü çok fazla. Öte yandan koronavirüs salgınının hafiflemesi, hayatın normale dönmesiyle birlikte Samsung’un satışlarının tekrardan arması bekleniyor.