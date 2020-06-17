Huawei "Huawei Next Image 2020" fotoğrafçılık yarışmasını başlattı

Huawei, fotoğrafçılıkta gelecek vadeden yetenekleri ödüllendirmek için bu sene de "Huawei Next Image" adlı fotoğraf yarışmasını başlattığını duyurdu.

Huawei'den yapılan açıklamaya göre, 2019 yılında, 520 binden fazla katılımcı ile dünyanın en büyük fotoğrafçılık yarışması olan "Huawei Next Image", 2020 yılında da dünyaya ilham vermeye devam edecek.

Tüm Huawei akıllı telefon kullanıcılarının katılabileceği global yarışma, katılımcıların yaratıcılıklarını tüm dünya ile paylaşabilecekleri toplamda 6 kategoriden oluşuyor:

"1. Yüzler, telefonun porte modunu kullanarak yaratıcı bir şekilde çekilen fotoğrafların yükleneceği kategori. 2. İyi Geceler, düşük ışıkta Huawei telefonların gece modunu kullanarak yakalanan gece manzaralarını yükleyebileceğiniz kategori. 3. Merhaba Hayat! kategorisinde, günlük hayatta kullanıcıları etkileyen duygusal veya ilham verici bir sahneyi anlatan fotoğraflar yer alacak. 4. Yakın Uzak kategorisinde, Huawei telefon kameralarında telefoto lens, süper geniş açılı lens ya da makro çekim lensi gibi özellikleri kullanarak yeni bir deneyim yakalanan fotoğraflara yer verilecek. 5. Öykücü kategorisinde yarışacak olanlar en az 3 en fazla 9 fotoğraf ile bir hikayeyi anlatacaklar. 6. Live Moments, katılımcıların hayata karşı olumlu hikayelerini 10 dakikalık videolar ile sergileyebilecekleri kategori."