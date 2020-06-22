Huawei işe alımlarda yapay zeka dönemini başlattı

Şirketler, yazılım, donanım veya test ekiplerindeki işe alım sürecinde görüşmek istedikleri adayların teknik sınavlarını ve teknik görüşmelerini, bu platformdan online olarak gerçekleştirebiliyor.

Huawei web sitesi üzerinden, yapay zeka desteği ile yazılım geliştiriciler, test uzmanları ve proje yöneticileri gibi nitelikli yazılım profesyonellerinin işe alım süreçleri yapılıyor ve zamandan tasarruf edilebiliyor.

Pandemi döneminde online hizmetlerin daha da bir önem kazanmasıyla birlikte; bu alandaki yenilikler de çoğalmaya devam ediyor. HUAWEI Türkiye Ar-Ge Merkezi’nin geliştirdiği “Elektronik Mülakat ve Online Kodlama Platformu”; bu süreçte gerçekleşen iş görüşmelerinde önemli bir teknik verimlilik sağlıyor. Tamamen Türk mühendislerce geliştirilen platform; teknik kodlama testleri esnasında, adayın olası kural dışı işlemlerini de yine yapay zeka ile tespit edebiliyor.

SİSTEMİN TEMEL ÖZELLİKLERİ

HUAWEI Türkiye Ar-Ge Merkezi’nce hayata geçirilen “Elektronik Mülakat ve Online Kodlama Platformu”; teknik sınav, online kodlama, online mülakat, hile önleyici gözlem, kişiselleştirilebilir soru havuzu gibi özelliklere sahip.

Sistem; Java, C/C++, Python, DevOps, Yazılım Testi ve birçok teknik mülakat için hazır durumda bulunuyor.

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