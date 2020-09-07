HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Teknoloji
  4. Huawei kullanıcılarına büyük şok! Güncellemeler devam edecek mi?

Huawei kullanıcılarına büyük şok! Güncellemeler devam edecek mi?

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 07.09.2020 13:46 | Son Güncelleme

ABD tarafından Huawei'ye verilen geçici Android lisansının süresi geçtiğimiz günlerde doldu. Ancak Huawei, bu lisans sorunundan önce piyasaya çıkmış telefonlarının Android güncellemeleri almaya devam edeceğini söylüyor. Huawei, kullanıcılarının endişelerini gidermeye çalışsa da yapılan açıklamalardaki belirsizlikler kafa karışıklığının devam etmesine sebep oluyor.

Huawei kullanıcılarına büyük şok! Güncellemeler devam edecek mi?

Amerika Birleşik Devletleri Ticaret Bakanlığı, 2019 yılının Mayıs ayında ulusal güvenlik tehdidini gerekçe göstererek pek çok Çin kaynaklı şirketi kara listeye almış ya da lisanslarını iptal etmişti. Bu şirketlerden biri olan Huawei'ye önce 90 günlük bir süre verilmiş, 90 gün dolduktan sonra da bu süre 1 yıla çıkarılmıştı. Ancak sürenin Eylül ayından itibaren sona ermesi ile Huawei kullanıcıları endişelenmeye başlandı.

HUAWEI ANDROID GÜNCELLEMELERİNE DEVAM EDEBİLECEK Mİ?

Huawei, yeni geliştirilen ürünlerinde GMS yapısı yerine HMS kullanarak Google'a alternatifler üretmeye çalışıyor. Benzer şekilde Google Play yerine AppGallery uygulamasını getiren firma, Google lisans ve güncellemelerine ihtiyacı olmadığını kullanıcılarına gösterebilmek istiyor. Ancak pek çok banka, mobil ve buna benzer ödeme sistemlerinin Google güvenlik sertifikalarından faydalandığı düşünülürse Huawei'nin Google güncelleme desteği alamaması bu konularda başını oldukça ağrıtabilir.

Kimse ne olacağından tam anlamıyla emin olmasa da Huawei yetkililerinde hakim olan fikir, daha önce Android lisansı alınmış eski ürünlerin güncelleme almaya devam etmesi gerektiği yönünde. Firmaya göre, Android işletim sistemi sadece Google'a ait olmadığı için bu tarzda geniş kapsamlı bir ambargo da uygulayamaz. Aynı zamanda Google ile Huawei'in daha önce yapmış olduğu anlaşmalar var ve bundan sonrası için bir ambargo uygulansa dahi eski anlaşmalar geçerliliğini koruyor. Bu da, Google servisleri yüklü bir biçimde hizmete sunulan telefonların güncellemelere Google Play ve diğer Google ürünlerinden faydalanmaya devam edeceği anlamına geliyor. Google servisleri yüklü olarak satışa sunulmayan ürünlerde ise Huawei, güncellemeleri AppGallery ve buna benzer kendi hizmetleri üzerinden sağlamayı düşünüyor.

HUAWEI TARAFINDAN YAPILAN AÇIKLAMALAR

Huawei tarafından yapılan açıklamaların ise tam anlamıyla net açıklamalar olduğunu söylemek oldukça zor. Müşterilerinin ar-ge çalışmaları sayesinde güncelleme ve yazılımları almaya devam edeceğini belirten Huawei, anlaşılan bu güncellemelerin hangi yolla sağlanacağı konusunda net bir fikir beyan etmekten uzak durarak markayı müşterilerine karşı ekstra bir sorumluluğun altına sokmak istemiyor.

Trump yönetiminin daha önce de ABD kaynaklı işlemcilere erişim konusunda Huawei'e bir ambargo uygulayabildiği düşünülürse, firmanın işi pek de kolay gözükmüyor. Bu işlemci ambargosu dolayısıyla halihazırda Kirin marka işlemciler kullanmak zorunda kalan Huawei'nin bu konudaki arayışları da hala sürüyor. ABD yönetiminin Huawei'ye karşı uyguladığı bu yaptırımlar pek çok tartışmayı beraberinde getirse de en başta Huawei kullanıcıları, akıllı telefonlarda bulunan pek çok özelliğin kendi telefonlarında bulunmayacağı endişesini taşımaya devam ediyor.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Türkiye'nin Maldivleri doldu taştı! 'Jandarma sürekli uyarıyor' Türkiye'nin Maldivleri doldu taştı! 'Jandarma sürekli uyarıyor'
Milyonlarca bilgisayar hiçbir korumaya sahip değil!Milyonlarca bilgisayar hiçbir korumaya sahip değil!
'Covid-19 kalp kasında ciddi hasar bırakıyor''Covid-19 kalp kasında ciddi hasar bırakıyor'
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
Evinin camında çekilen fotoğrafı hayatını değiştirdi!
Evinin camında çekilen fotoğrafı hayatını değiştirdi!
Kısıtlamalar geri gelecek mi? Kritik Kabine Toplantısı bugün
Kısıtlamalar geri gelecek mi? Kritik Kabine Toplantısı bugün
Yargıtay’dan milyonlarca çalışanı ilgilendiren karar
Yargıtay’dan milyonlarca çalışanı ilgilendiren karar
Ünlü oyuncular koronavirüse yakalandı! Dizinin çekimleri durduruldu
Ünlü oyuncular koronavirüse yakalandı! Dizinin çekimleri durduruldu
Akşener'den Demirtaş'ın 'kahvaltı' açıklamasına yanıt
Akşener'den Demirtaş'ın 'kahvaltı' açıklamasına yanıt
Demirtaş: Yıllar önce bir akşam Tayyip Bey’in evine gidecektim
Demirtaş: Yıllar önce bir akşam Tayyip Bey’in evine gidecektim
İlginizi Çekebilir
İşte en güçlü telefonlar!
İşte en güçlü telefonlar!
eFootball PES 2021'in özellikleri ve fiyatı belli oldu! Üzücü gelişme...
eFootball PES 2021'in özellikleri ve fiyatı belli oldu! Üzücü gelişme...
Xiaomi'nin yeni 'amiral katili' ortaya çıktı!
Xiaomi'nin yeni 'amiral katili' ortaya çıktı!
iPhone 12 kutudaki kayba rağmen beklenen fiyatlarla gelmeyecek!
iPhone 12 kutudaki kayba rağmen beklenen fiyatlarla gelmeyecek!
Oynadığı oyunda yüzünü gördü, gözyaşlarını tutamadı!
Oynadığı oyunda yüzünü gördü, gözyaşlarını tutamadı!
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
World of Warcraft Shadowlands’in yeni videosu Maldraxxus
World of Warcraft Shadowlands’in yeni videosu Maldraxxus
1300 ışık yılı uzaklıkta 3 yıldızlı güneş sistemi bulundu!
Gök bilimcilerden 'üç yıldızlı' keşif!
İran'da 'Mavi Balina' oyunu 3 can aldı
İran'da 'Mavi Balina' oyunu 3 can aldı
Milyonlarca bilgisayar hiçbir korumaya sahip değil!
Milyonlarca bilgisayar hiçbir korumaya sahip değil!
TomTom Huawei AppGallery’ye geldi
TomTom Huawei AppGallery’ye geldi
Robotlar bizi yönetebilir mi?
Robotlar bizi yönetebilir mi?
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.