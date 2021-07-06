HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Teknoloji
  4. Huawei M-Pencil 2 ekran kalemini duyurdu

Huawei M-Pencil 2 ekran kalemini duyurdu

06.07.2021 11:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Huawei akıllı telefonlarının yanı sıra diğer ürünlerini de boşlamıyor gibi görünüyor. Şimdi yenilenen Huawei kalemi daha düşük gecikme süresine ve artırılmış hassasiyete sahip.

Huawei M-Pencil 2 ekran kalemini duyurdu

Ürün sayfası, kalemin HarmonyOS 2 ve üstünü çalıştıran MatePad Pro ve MatePad ile uyumlu olduğunu söylese de, bir tanıtım videosu Mate 40 serisi ile de uyumlu olduğunu ortaya koydu.

Videoda, kullanıcının bir tablet üzerinde resim yaptığını görüyoruz ve kullanıcı sorunsuz bir şekilde Mate 40 Pro/Mate 40 Pro+’ya geçiş yapıyor.

İŞTE HUAWEI M-PENCIL 2'NİN ÖZELLİKLERİ

Huawei M-Pencil 2. Nesil, parmak izi önleyici kaplamalı gümüş bir kaplamaya sahip. Ayrıca yeni bir şeffaf uca ve platin kaplı uca sahip. Huawei, iki değiştirilebilir uç tasarımı sunuyor.

Kalemin 4096 basınç hassasiyeti ve eğim hassasiyeti var. Parmağınızın durduğu yerin çevresinde 360 derecelik bir düğme bulunuyor ve bu alana dokunmak fırça ve silgi arasında kolayca geçiş yapmanızı sağıyor.

Huawei, Band 6 Pro'yu ve çocuklar için saatini tanıtacakHuawei, Band 6 Pro'yu ve çocuklar için saatini tanıtacak

Şarj etmek ise oldukça basit. Tek yapmanız gereken kalemi MatePad’in kenarına yerleştirmek. Ardından kalem manyetik olarak bağlanacak ve kablosuz olarak şarj olmaya başlayacaktır. Telefonunuz için kalem satın alıyorsanız, bir şarj cihazı satın almanız gerekecek. Tam şarj 10 saatlik kullanım sağlıyor ve 30 saniyelik şarj 10 dakikalık kullanım sağlayacak.

TikTok uygulamasının yapay zekası satışa çıktı

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Şaşkına çeviren akım! Binlerce kişi işlerini bırakıp sırt üstü yatmaya başladıŞaşkına çeviren akım! Binlerce kişi işlerini bırakıp sırt üstü yatmaya başladı
PARTNERÜnlü programda ilk! Mehmet Yalçınkaya teklif ettiÜnlü programda ilk! Mehmet Yalçınkaya teklif etti
Keenetic Hero DSL incelemesiKeenetic Hero DSL incelemesi
Anahtar Kelimeler:
Huawei
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Müge Anlı hakkında bomba iddia! Acun Ilıcalı devrede

Müge Anlı hakkında bomba iddia! Acun Ilıcalı devrede

Meteoroloji'den turuncu uyarı! İstanbullular dikkat

Meteoroloji'den turuncu uyarı! İstanbullular dikkat

Kritik öneri: Sadece aşı olanlar girecek

Kritik öneri: Sadece aşı olanlar girecek

Erdoğan'dan Kabine toplantısı sonrası müjde

Erdoğan'dan Kabine toplantısı sonrası müjde

Kırmızı mayosunu giyip amuda kalktı!

Kırmızı mayosunu giyip amuda kalktı!

Rezaletlere bir yenisi daha eklendi! Kamerayı açık unuttu...

Rezaletlere bir yenisi daha eklendi! Kamerayı açık unuttu...

İlginizi Çekebilir

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

Bakan Koca'dan aşı açıklaması: Yarın başlıyor

Bakan Koca'dan aşı açıklaması: Yarın başlıyor

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Zelenskiy dünyaya duyurdu: Türkiye'de üretimine başlandı

Zelenskiy dünyaya duyurdu: Türkiye'de üretimine başlandı

Mehmet Aydın'ın avukatından iddialara yalanlama

Mehmet Aydın'ın avukatından iddialara yalanlama

Türkiye'nin en 'mükemmel' denizi Antalya'da!

Türkiye'nin en 'mükemmel' denizi Antalya'da!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.