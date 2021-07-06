Huawei M-Pencil 2 ekran kalemini duyurdu

Ürün sayfası, kalemin HarmonyOS 2 ve üstünü çalıştıran MatePad Pro ve MatePad ile uyumlu olduğunu söylese de, bir tanıtım videosu Mate 40 serisi ile de uyumlu olduğunu ortaya koydu.

Videoda, kullanıcının bir tablet üzerinde resim yaptığını görüyoruz ve kullanıcı sorunsuz bir şekilde Mate 40 Pro/Mate 40 Pro+’ya geçiş yapıyor.

İŞTE HUAWEI M-PENCIL 2'NİN ÖZELLİKLERİ

Huawei M-Pencil 2. Nesil, parmak izi önleyici kaplamalı gümüş bir kaplamaya sahip. Ayrıca yeni bir şeffaf uca ve platin kaplı uca sahip. Huawei, iki değiştirilebilir uç tasarımı sunuyor.

Kalemin 4096 basınç hassasiyeti ve eğim hassasiyeti var. Parmağınızın durduğu yerin çevresinde 360 derecelik bir düğme bulunuyor ve bu alana dokunmak fırça ve silgi arasında kolayca geçiş yapmanızı sağıyor.

Şarj etmek ise oldukça basit. Tek yapmanız gereken kalemi MatePad’in kenarına yerleştirmek. Ardından kalem manyetik olarak bağlanacak ve kablosuz olarak şarj olmaya başlayacaktır. Telefonunuz için kalem satın alıyorsanız, bir şarj cihazı satın almanız gerekecek. Tam şarj 10 saatlik kullanım sağlıyor ve 30 saniyelik şarj 10 dakikalık kullanım sağlayacak.

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