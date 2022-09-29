Huawei Macaristan'da Avrupa’daki inovatif çalışmalarını anlattı

BUDAPEŞTE (AA) - Ağ ve telekomünikasyon ekipmanları üreticisi Huawei, Macaristan’da düzenlenen 2022 Avrupa İnovasyon Günü etkinlikleri kapsamında şirketin dijitalleşme, yeşil enerji, biyoçeşitliliğin korunması ve yeni yeteneklerin yetiştirilmesi gibi konulardaki çalışmalarını anlattı.

Huawei, Macaristan’da düzenlenen 2022 Avrupa İnovasyon Günü’ne ev sahipliği yaptı.

Şirketin bu yıl 10’uncu kez düzenlediği etkinlikte, öne çıkan konular, dijitalleşme, yeşil enerji, biyoçeşitliliğin korunması ve yeni yeteneklerin yetiştirilmesi oldu.

Kamu temsilcileri, endüstri iş ortakları, basın mensupları ve akademik kurumlardan yaklaşık 250 kişinin katıldığı 2022 Avrupa İnovasyon Günü’nün ana teması “Farklı Bir Avrupa için İnovasyon” olarak belirlendi. Macaristan’ın başkenti Budapeşte’nin tarihi mekanlarından Castle Garden Bazaar'da gerçekleştirilen etkinliğe katılanlar, Huawei’in 5G deneyim aracında, lojistik, limanlar ve madencilik gibi birçok farklı sektörde, özel 5G mobil ağlarının kullanımı ile ilgili farklı senaryoları deneyimleme fırsatı da buldu.

- "Sürdürülebilir bir Avrupa yaratmak için iş ortaklarımızla birlikte çalışmayı sürdüreceğiz"

Huawei Kuzey, Orta ve Doğu Avrupa Bölgesi Kurumsal İlişkiler ve İletişim Başkan Yardımcısı Marco Xu, açılış konuşmasında, araştırma ve geliştirmeye sürekli yatırım yaparak, inovasyonun geleceğine öncülük edebileceklerine inandıklarını söyledi.

Marco Xu, "İnovasyon süreci belirsizliklerle dolu olsa da geleceğe giden yolda kesin olan bir şey var ki o da inovasyonun sürdürülebilir geleceğimizi inşa etmek için büyük önem taşıdığı. Daha akıllı, daha yeşil ve sürdürülebilir bir Avrupa yaratmak için iş ortaklarımızla birlikte çalışmayı sürdüreceğiz." diye konuştu.

- "Huawei'in Ar-Ge Merkezi ve Avrupa’nın büyüklerinden biri olan lojistik merkezi, ülkemiz için önemli avantajlar sağlıyor"

Programda konuşan Macaristan Dışişleri ve Ticaret Bakanı Péter Szijjarto ise Macaristan'ın son yıllarda büyük Çinli şirketlerin yatırımlarıyla rekabette önemli bir başarı elde ettiğini belirterek, "Huawei'in Budapeşte'deki Ar-Ge Merkezi ve Avrupa’nın büyüklerinden biri olan lojistik merkezi, ülkemiz için önemli avantajlar sağlıyor. Huawei'in Macaristan'daki yatırımları bizim için bir gurur kaynağı. Şirketin insanlarımızın yeteneklerine ve eğitim sistemimize duyduğu güvenden mutluluk duyuyoruz. 10 yıl önce imzalanan stratejik iş birliği anlaşması, her iki taraf için de büyük fayda sağladı ve Macaristan hükümeti olarak bu iş birliğini sürdürmeye hazırız." ifadelerini kullandı.

- Daha fazla yeşil enerji için iş birliği

Macaristan Teknoloji ve Sanayi Bakanlığı, Macar Batarya Derneği, Planergy Solutions ve Huawei, Macaristan yeşil enerji sektörünün geleceği için birlikte çalışıyor.

Macaristan Teknoloji ve Sanayi Bakanlığı Enerji Bakan Yardımcısı Márk Alföldy-Boruss, etkinlikte konuya ilişkin yaptığı değerlendirmede, "Sera gazlarını azaltma yönünde önemli bir ilerleme kaydettik. Enerji arzında dijitalleşmenin gerekliliği her geçen gün artıyor. Bu alanda yenilikçi çözümler ön plana çıkmalı. Tüm bu çözümleri, Macaristan'ın yatırım planlaması kapsamında değerlendiriyoruz." diye konuştu.

SolarAPEX yönetim kurulu üyesi Besime Özderici ise Huawei ile devam eden iş ortaklıkları hakkında daha yeşil bir gezegen inşa etmek ve gelecek nesiller için daha iyi bir gelecek yaratmak üzere, teknolojiden yararlandıklarının altını çizdi. Özderici, "Bu yılın başlarında SolarAPEX, Tosyalı Holding için yapılan dünyanın en büyük çatı güneş enerjisi santrali projesinde Huawei Türkiye ile iş ortaklığına gitti. Proje, toplam 140 MW kurulu güce sahip olacak ve karbon emisyonlarını yılda 116.525 metrik ton değerinde azaltacak." bilgilerini verdi.

- 5G, daha akıllı bir Avrupa için inovasyonun kapılarını açıyor

Huawei, Avrupa'daki 5G destekli birçok yenilikçi çözümde de yer alıyor. Huawei ve Nova, 5G, yapay zeka ve drone teknolojilerini kullanarak, yangınların erken tespiti ve anında müdahale için yenilikçi çözümler geliştirmek üzere, Yunanistan girişimi PROBOTEK ile iş birliği gerçekleştiriyor. PROBOTEK'in kurucu ortağı ve üst yöneticisi (CEO) George Delaportas konuşmasında projeyle ilgili, "Bu pilot proje, sosyal, ekonomik ve çevresel etkileri son derece büyük olan bir sorunun çözümüne odaklanan ortak bir girişimdir." ifadelerini kullandı.

Birleşmiş Milletler İnovasyon Stratejileri ve Dijitalleşme Bölümü (UNIDO) Başkanı Marco Kamiya da yaptığı konuşmada, "Üretim, hizmetler ve dijital ekonomiyi birbirinden ayıran geleneksel sınıflandırma, artık ortadan kalkıyor. Uluslararası kuruluşlar ve hükümetler, yapay zeka ile daha üretken bir dijital dönüşümü desteklemek için özel sektörle birlikte çalışmalıdır. Huawei'ye, UNIDO'nun bu alanda önemli bir girişimi olan Küresel İnovasyon Ödülleri organizasyonuna verdiği destek için teşekkür ederiz." değerlendirmesinde bulundu.

Macaristan Kamu Hizmetleri Üniversitesi Rektörü Dr. Gergely Deli ise üniversitenin Huawei ile birlikte çalıştığı bir başka sürdürülebilirlik projesini paylaştı. Söz konusu proje, taşkınların önlenmesi için Tuna havzasının korunan alanlarında su yönetimi araştırmalarını, treylerlere monte edilmiş akıllı bir PV çözümü kullanarak destekliyor. Dr. Gergely Deli konuyla ilgili olarak, "Değer yaratan bu iş birliği, iş dünyasından bir kurumun, akademik bir kurumu nasıl destekleyebileceğinin ve modern teknolojinin çevre koruma araştırmalarındaki sürdürülebilir rolünün önemli bir örneğidir." dedi.

Huawei, Avusturya’daki tarım alanlarında böcek ilacı kullanımını azaltmak ve verimi artırmak için, 5G tabanlı akıllı bir tarım çözümü geliştirmek üzere, insansız hava aracı şirketi Dronetech ile birlikte çalışıyor. Macaristan'da ise Huawei ve iş ortakları, Avrupa'nın ilk 5G akıllı demir yolu merkezini inşa ediyor.

- Yeni yeteneklerin geliştirmesi ve biyoçeşitliliğin korunması önem kazanıyor

Huawei ve Macaristan Kamu Hizmetleri Üniversitesi, şirketin bilişim teknolojileri alanındaki eğitim ve kültür odaklı küresel projesi “Gelecek için Tohumlar” programı özelinde ortak bir burs programına imza attı. Gelecek için Tohumlar burs programı kapsamında son iki yılda, 12 Avrupa ülkesinden yaklaşık 1.000 öğrenciye, toplam 5 milyon Avro burs desteği sağlandı.

Huawei, Rainforest Connection ve Polonya Bialowieza Ulusal Parkı iş birliği ile gerçekleşen bir TECH4ALL projesi kapsamında, doğanın korunması ile ilgili en son faaliyetlerini de katılımcılarla paylaştı. Bu projede yer alan uzmanlar, orman alanlarına kurulan yapay zeka destekli dinleme mekanizmasıyla, iklim değişikliğinin biyolojik çeşitlilik üzerindeki etkilerini araştırıyor.

- Gazeteciler Huawei'nin Avrupa Tedarik Merkezi'ni ziyaret etti

Şirket ayrıca Budapeşte'de bulunan Huawei Avrupa Tedarik Merkezi’ni (ESC) gazetecilere tanıttı. Tamamlanan dijital dönüşümle birlikte, tedarik merkezinin lojistik ve üretim işlevlerini desteklemek üzere, tesiste sürücüsüz araçlar ve artırılmış gerçekliğe dayalı otomatik çözümleri içeren bir dizi 5G tabanlı Endüstri 4.0 çözümü kullanıma sunuldu.

Bu dönüşüm sürecinde, lojistik ve üretim süreçlerinin verimliliği de önemli ölçüde artarken, özel 5G ağları sayesinde, iş ve veri güvenliğinde de büyük bir ilerleme gözleniyor.

Tesis, halihazırda kendi çekirdek ağına ve bulut yapısına benzer bir yerel uç bilgi işlem sistemine sahip. Bu sistem ve 5G teknolojisi sayesinde, veri aktarımı büyük ölçüde hızlanırken gecikme süresi de yok denecek kadar azalıyor.

- İnsan gözü yerine kameralar görev başında

Ayrıca yapay zeka destekli görsel görüntü işlemcilerle donatılmış iş istasyonları, kalite kontrol süreçlerine de yardımcı oluyor. İnsan gözü yerine, yüksek çözünürlüklü kameralarla, üretimi tamamlanan ürünler, görsel olarak belgeleniyor. Ardından, yapay görü ile donatılmış cihaz, kusurlu ürünleri, ambalajları, filtreleri ve tamamlanan diğer parçaları orijinal prototip ile karşılaştırıyor.

Tesiste ayrıca bakım, çalışan eğitimi, yüksek hassasiyetli operasyonlar ve uzaktan teknik yardım için Artırılmış Gerçeklik (AR) teknolojisi kullanılıyor. Bu amaçla geliştirilen uygulamada, AR gözlüklerde yer alan kamera, görüntüyü uzak konumdaki bir mühendise iletiyor. Bu mühendisin tavsiyeleri ve teknik desteği, gözlüğü takan kişi tarafından yerleşik ekranda takip edilebiliyor. Bakıma ek olarak, nihai ürünler de uzaktan test edilebiliyor ve makinelerin çalışması kontrol edilebiliyor.

Huawei'in Çin dışında dünya genelinde bu alandaki en büyük tesisi olan Avrupa Tedarik Merkezi, 2009 yılından bu yana faaliyet gösteriyor. Tesis, farklı bölgelerde yer alan 50’den fazla ülkeye, Huawei ürünlerini tedarik ediyor. Her ay yaklaşık 50-60 bin ürün Paty'e (Macaristan'da bir bölge) aktarılıyor, bu da günde ortalama 400 metreküp kadar ürün ve çıkış yapan yaklaşık 30 tır anlamına geliyor. Merkezde toplam 2.000 kişi istihdam ediliyor.

