Huawei Mate 20 Pro çıkmadan indirime girdi!

Öğle saatlerinde Türkiye fiyatı belli olan Huawei Mate 20 Pro'nun fiyatına satışa sunulmadan indirim geldi. Hepsiburada.com üzerinde ortaya çıkan telefonun fiyatı gelen tepkiler üzerine düşürüldü.

Yeni amiral gemisi telefon 16 Ekim'de İngiltere'nin başkenti Londra'da düzenlenen bir etkinlikle tanıtılmıştı. Mate 20 ve Mate 20 X modeleri ile beraber duyurulan Mate 20 Pro ailesinin en güçlü modeli olarak öne çıkıyor.

Öğle saatlerinde Türkiye fiyatı belli olan telefonun fiyatı 8.499 TL olarak belirlenmişti. Gün içinde kamuoyundan gelen tepkileri gözlemleyen şirket henüz satışa sunulmayan telefonun fiyatını düşürdü. Akşama doğru satış fiyatı 7.999 TL olarak güncellenen Huawei Mate 20 Pro'nun (bir değişiklik olmazsa bu fiyattan 19 Kasım'da satışa sunulması bekleniyor.

Ekrandan parmak izi okuma, en yeni ve güçlü Huawei işlemcisi Kirin 980, kavisli sonsuz ekran, başka telefonları kablosuz olarak şarj edebilme gibi üst düzey özellikleri bulunan telefon, P20 Pro ile beraber markanın amiral gemisi konumunda bulunuyor.

Kaynak: Teknolojioku

