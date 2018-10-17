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Huawei Mate 20 Pro kutudan çıkıyor!

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 17.10.2018 14:22 | Son Güncelleme

Huawei Mate 20 Pro akıllı cep telefonunu kutudan çıkartıp bazı özelliklerine hızlı bir şekilde göz attık.

Huawei Mate 20 Pro kutudan çıkıyor!

Dün tanıtılan Londra'da düzenlenen ve Teknolojioku olarak bizim de yerinde takip ettiğimiz bir etkinlikle tanıtılan Huawei Mate 20 Pro cep telefonunu kutudan çıkartıyoruz.

Huawei Mate 20 Pro kutudan çıkıyor! İzlemek için tıklayınız

Ekrana gömülü parmak izi okuyucusu bulunan cep telefonun ekranı 6.39 inç büyüklüğünde ve RGBW skalasını destekliyor. Ekranın çözünürlüğü ise 1440 x 3120 piksel. Ekran Mate 20'den biraz küçük olmasına rağmen yoğunluk anlamında ondan daha yüksek bir değer olan 539 ppi'a sahip. Geniş bir çentiği bulunan telefonda Kirin 980 işlemci kullanılıyor (2xA76 @2.6GHz + 2xA76 @1.92GHz +4xA55 @1.8GHz). Telefonun grafik gücü ise Mali-G76 MP10'dan geliyor.

Kutu içeriğinde 40W hızlı şarj adaptörü, USB Type-C kulaklık, USB Type-C - 3.5 mm dönüştürücü ve USB Type-C kablo çıkan telefonu sizler için kutudan çıkarıyoruz.

Huawei Mate 20 Pro teknik özellikleri

7.6.39 inç HDR OLED, 1440 x 3120 piksel çözünürlüklü (539ppi);
Çentikli tasarım
Sekiz çekirdekli Kirin 980 işlemci (2xA76 @2.6GHz + 2xA76 @1.92GHz +4xA55 @1.8GHz),
Mali-G76 MP10 GPU
6GB RAM, 128GB depolama
Nano Memory bellek kartı yuvası
Android 9 Pie işletim sistemi
EMUI 9
40 Megapiksel f/1.8 + 8 Megapiksel f/2.4 OIS telephoto (80mm) + 20 Megapiksel f/2.2 ultra-geniş açı (17mm); 4K kayıt, 720@960fps ağır çekim, Leica objektif, 5X optik zoom
24 Megapiksel ön kamera, f/2.0 Leica objektif, Portre Modu.
4,200mAh; Super Charge 40W; 15W kablosuz şarj, Reverse Wireless Charging
Ekrana gömülü parmak izi teknolojisi
3D Face Unlock
Dual SIM, Wi-Fi a/b/g/n/ac, Bluetooth 5 + LE, NFC, USB Type-C
IR blaster, stereo speakers

Kaynak: Teknolojioku

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