Huawei Mate 40 ne zaman çıkacak?

2020 Huawei açısından hayli zor bir sene oluyor. Gerçi genele bakıldığında bu yılın herkes için zorlu olduğu söylenebilir. Lakin bu farklı bir konu.

Bilindiği üzere Amerikan hükümeti Huawei üzerinde ciddi bir baskı kurdu. Bu baskı sonucunda sadece Amerika’daki değil tüm dünyadaki küresel firmalar Çinli üreticiye karşı cephe aldı. Tayvan merkezli dünyanın en büyük yonga seti üreticisi bile Huawei’den sipariş almayacağını açıkladı. Huawei bu konuda sıkıntı yaşamayacağına dair kişileri bilgilendirdi.

Buna rağmen Samsung ve LG’nin artık Huawei için ekran pazarlamayacağına dair iddialar ortaya atıldı. Kısaca özetlememiz gerekirse Huawei lehine hiçbir gelişme yaşanmadı gibi görülüyor.

HUAWEİ MATE 40 GECİKEBİLİR

Görünen o ki yaşanan bu olumsuzluklar Huawei’nin yeni amiral gemisi modelini sahaya sürmesini de biraz geciktirecek. Sızıntı dünyasının güvenilir isimlerinden biri olan Evan Blass’a göre Mate 40’ın global pazara gelmesi 2021’i bulacak. Yani yeni yıldan önce Mate 40’ın Çin dışında satışa çıkması beklenmiyor.

Dürüst olmak gerekirse Huawei Mate 40’ı global pazarda zamanında çıkartsa da Google servisleri olmadan işi çok da kolay görünmüyor. Nedeni de ünlü analistlerin Huawei’nin 2021’deki pazar payının yarı yarıya düşeceğinde hem fikir olması ve bazı spekülasyonlar yapması.

Çinli üreticinin geliştirdiği HarmonyOS’in pazara uyum sağlaması da hayli zaman alacaktır. Sonuç olarak bekleyip göreceğiz.

Dönen ekranlı LG WING tanıtıldı! Tasarım oldukça ilginç!

