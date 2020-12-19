Huawei Mate 40 Pro 5G zirveye göz kırpıyor

9.1mm kalınlıktaki telefon, 212 gram ağırlıkta. Metal çerçeve ve cam tasarımın tercih edildiği ürün, premium bir his sunuyor ve bunun yanında dayanıklılık konusunu da es geçmiyor. Cihaz, IP68 sertifikasına sahip. Yani suya ve toza karşı dayanıklı bir ürün.

Mate 40 Pro’nun arka tarafındaki kamera dizilimi, fotoğraf ve video tutkunlarını heyecanlandıracak niteliklere sahip. Detaylardan birazdan söz edeceğiz. Uzay Halkası olarak nitelendirilen şık tasarımlı bu kamera dizilimi, Leica ortaklığı ile ortaya çıktı. Bildiğiniz gibi Huawei, kamera tarafında yıllardır Leica ile yol alıyor.

Cihazın üzerinde stereo hoparlörlerin yer aldığını ve çoğu kez bir kulaklığa gereksinim duymadan kaliteli işitsel detaylar alabildiğinizi belirtelim.

Yanlardan kavislendirilmiş devasa ekran



Mate 40 Pro’nun ekranı 6.76 inç değerde. OLED teknolojisi üzerine inşa edilen ve FHD+ çözünürlük sunan bu ekran, 90HZ yenileme hızı sayesinde görüntüleme ve arayüz geçişlerinde akıcı deneyimler sunabiliyor.

Dedik ya, cihazın ekranı yanlardan kavislendirilmiş olarak geliyor. 88 derecelik horizon ekran, aynı zamanda kullanımınızı da daha yumuşak ve rahat bir hale getiriyor.