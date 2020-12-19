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Huawei Mate 40 Pro 5G zirveye göz kırpıyor

19.12.2020 10:21 | Son Güncelleme:
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Huawei Mate 40 Pro 5G zirveye göz kırpıyor

Huawei Mate 40 Pro 5G, gerek tasarımı gerekse de teknik özellikleriyle hem bugününüz hem de geleceğiniz için en iddialı aday konumunda.

9.1mm kalınlıktaki telefon, 212 gram ağırlıkta. Metal çerçeve ve cam tasarımın tercih edildiği ürün, premium bir his sunuyor ve bunun yanında dayanıklılık konusunu da es geçmiyor. Cihaz, IP68 sertifikasına sahip. Yani suya ve toza karşı dayanıklı bir ürün.
Mate 40 Pro’nun arka tarafındaki kamera dizilimi, fotoğraf ve video tutkunlarını heyecanlandıracak niteliklere sahip. Detaylardan birazdan söz edeceğiz. Uzay Halkası olarak nitelendirilen şık tasarımlı bu kamera dizilimi, Leica ortaklığı ile ortaya çıktı. Bildiğiniz gibi Huawei, kamera tarafında yıllardır Leica ile yol alıyor.

Cihazın üzerinde stereo hoparlörlerin yer aldığını ve çoğu kez bir kulaklığa gereksinim duymadan kaliteli işitsel detaylar alabildiğinizi belirtelim.

Yanlardan kavislendirilmiş devasa ekran

Mate 40 Pro’nun ekranı 6.76 inç değerde. OLED teknolojisi üzerine inşa edilen ve FHD+ çözünürlük sunan bu ekran, 90HZ yenileme hızı sayesinde görüntüleme ve arayüz geçişlerinde akıcı deneyimler sunabiliyor.

Dedik ya, cihazın ekranı yanlardan kavislendirilmiş olarak geliyor. 88 derecelik horizon ekran, aynı zamanda kullanımınızı da daha yumuşak ve rahat bir hale getiriyor.

Gerek iç mekân, gerekse de dış mekân kullanımlarında ürünün görüntüleme kabiliyetleri çok iyi. Netlik, renkler ve parlaklık seviyesi üst düzey. Tabii ki ekranın pek çok görüntüleme modu var ve düşük ışık koşullarında, uzun süreli kullanımlar için göz konforu modunu da aktifleştirebiliyorsunuz.

Bu arada, ekrana yedirilmiş parmak izi okuyucu sensör de gayet hızlı çalışıyor.

Dünyanın ilk 5nm teknolojili 5G İşlemcisi: Kirin 9000 

Huawei Mate 40 Pro, dünyanın ilk 5nm üretilen 5G destekli işlemcisi Kirin 9000 ile geliyor. Bunun yanında 256GB dahili depolaması ve 8GB RAM’i mevcut. Ürün, AnTuTu testimizde 714 bin puanın üzerine çıkmayı başardı. Geekbech 5 testlerinde ise tek çekirdekte 1008, çift çekirdekte de 3697 puan elde etti. Bunların anlamı, an itibarıyla piyasanın en performanslı telefonlarından bir tanesiyle karşı karşıyayız.
Örneğin, PUBG Online gibi güçlü bir oyunu HDR yüksek grafik kalitesinde ve akıcı performans ile rahatlıkla oynayabilirsiniz. Uzun süreli oyun deneyimlerinde de telefonda ciddi bir ısınma düzeyiyle karşılaşmadık.

Android 10 işletim sistemi ve Huawei’nin güncel arayüzüyle gelen cihazın kullanımı kolay. Daha evvel bir Huawei cihaz kullanmadıysanız bile birkaç dakikada alışmanız büyük olasılık.

Öte yandan Huawei, yazılımsal desteğini uygulama mağazası, arama motoru ve harita uygulaması gibi detaylarla da zenginleştiriyor.

Huawei AppGallery’ye giderek yerli ve yabancı pek çok uygulamayı cihazınıza indirebilirsiniz, ki dünyanın en büyük üçüncü uygulama mağazası olduğunu hatırlatalım.

Öte yandan, Huawei’nin Haritalar uygulamasıyla (Petal Maps) güncel harita ve trafik bilgilerini takip edebiliyorsunuz. Arama motoru (Petal Search) sayesinde de hem merak ettiğiniz konuları araştırabiliyor hem de alışveriş tarafında çeşitli detaylar bulabiliyorsunuz.

Ultra Vision Leica Sine Kamera

– 50 MP Ultra Vision Camera (Wide Angle, f/1.9 aperture)
– 20 MP Cine Camera (Ultra-Wide Angle, f/1.8 aperture)
– 12 MP Telephoto Camera (f/3.4 aperture, OIS), support AF, 5x optik zoom, 10x hibrit ve 50x dijital zoom.
– Hızlı ve doğru odaklama için lazer sensör var bir de.

Mate 40 Pro, kamera tarafında da oldukça iddialı bir ürün. İster portre, ister geniş açılı çekim, isterseniz de gece çekimleriyle ilgileniyor olun, size pek çok seçenek sunuluyor.

Ürün, 4K 60FPS değerde videolar çekebiliyor, ki hareketli çekimlerde de sarsıntılar neredeyse tamamen gideriliyor.

Ön taraftaki kameranın 4K 60FPS değerde videolar çekebildiğini, selfie video ve selfie fotoğraflar tarafında da iddialı olduğunu söyleyebiliriz.

66w hızlı şarj destekli 4400mAh pil

Telefonumuzda 4400mAh pil yer alıyor. Bu pil, tek şarj ile yoğun kullanımda bir günü rahatlıkla çıkarmanızı sağlıyor. Öte yandan, şarj ihtiyacınız olduğunda da birkaç dakikalık şarj ile saatlerce ek kullanım da mümkün.

Ürün, beraberinde gelen hızlı şarj adaptörü sayesinde yarım saatte yüzde 85’e kadar şarj olabiliyor ve bir saatten az sürede tamamen şarj olabiliyor. Ek olarak, ürünün kablosuz olarak 50w hızlı şarj desteği bulunduğunu da belirtelim.

Wi-Fi 6+, Bluetooth 5.2 ve NFC gibi teknolojileri bünyesinde barındıran ürün, aynı zamanda 5G için de sizi geleceğe hazırlıyor.

İnceleme videosunu izlemek için buraya tıklayınız

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