Huawei Mate 40 sekizgen kamera modülü ile gelebilir

Huawei yeni Mate serisi için geri sayıma geçmiş durumda. 22 Ekim’de gerçekleşecek olan özel etkinlikte yeni Mate modelleri tanıtılacak. Bilindiği üzere geçtiğimiz yıl satışa sunulan Mate modellerinde yuvarlak bir kamera kurulumuna yer verilmişti. Dolayısıyla bu yıl çıkacak olan Mate modellerinde nasıl bir tasarımın tercih edileceği merak konusuydu.

Günümüzde her üreticinin kamera kurulumu konusunda farklı tercihleri olabiliyor. Örneğin Samsung dikdörtgen bir panel tercih ederken, Apple kare, Huawei ise yuvarlak bir panel kullanıyor.

Mate 40 serisi ile birlikte Huawei yuvarlak bir panel yerine sekizgen şeklinde bir panel kullanacak. En azından sızdırılan bilgiler bu şekilde.

Kısa bir süre önce Huawei tarafından yapılan bir paylaşımda kamera kurulumunun köşeli hatlara sahip bir modül üzerine konumlandırılacağı belli olmuştu. Fakat bu modülün tamamı yapılan paylaşımda görünmüyordu.

İŞTE İDDİALARIN ODAĞINDAKİ HUAWEİ MATE 40'IN SEKİZGEN KAMERASI

Geçtiğimiz gün ortaya çıkan yeni sızıntılarla bu soru işareti de giderilmiş oldu. Dilerseniz bahse konu paylaşıma aşağıdan göz atabilirsiniz.