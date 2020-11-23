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Huawei, Mate X2 için geri sayıma geçti

23.11.2020 09:34 | Son Güncelleme:
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Huawei, Mate X2 için geri sayıma geçti

Huawei’nin yeni katlanabilir ekranlı telefonu Çin’in sertifikasyon kurumu TENAA’da ortaya çıktı. İşte Huawei Mate X2 ile ilgili detaylar.

Geçtiğimiz günlerde yan kuruluşlarından biri olan Honor’ı satma kararı alan Huawei tüm olumsuzluklara rağmen model yelpazesini genişletmeye devam ediyor. Bilindiği üzere Çinli üretici son 1 yıldır satışa sunduğu modellerde Google servislerine yer vermiyor. Daha doğrusu Google buna izin vermiyor.

Aslında bir telefonda Google uygulamalarının bulunmaması çok büyük bir sorun değil. Lakin Google Play Store da işin içerisine girdimi durum biraz değişiyor.

Yeni çıkan Huawei modellerini alanlar son 1 yıldır pek çok uygulama için farklı adresleri deniyorlar. Bu da güvenlik tarafında bazı sıkıntıların ortaya çıkmasına zemin hazırlıyor.

Hal böyle olunca da Huawei modellerine olan ilgi ister istemez azaldı. Fakat Çinli şirket model yelpazesini genişletmekten vazgeçmiş değil.

Bir süredir Huawei’nin yeni katlanabilir ekranlı modeli üzerinde çalıştığı zaten biliniyordu. Şimdi ise bu modele dair bilgiler ortaya çıktı.

Mate X2, satışa sunulması için gerekli olan tüm sertifikaları topladı. Huawei son olarak Çin’in sertifikasyon kurumu TENAA’dan da onay almayı başardı.

Hali hazırda Çinli şirket Mate X2 modelini duyurmuş değil. Muhtemelen yeni katlanabilir ekranlı Mate X modeli, önümüzdeki yılın ilk çeyreğinde P50 serisi ile eş zamanlı olarak tanıtılacaktır. Yine de bekleyip göreceğiz.

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