Huawei Mate Xs: Katlanabilir ekranı ile fazlasıyla iddialı

Huawei Mate Xs, 8 inç değerde ekrana sahip bir akıllı telefon. Firmanın belirttiği üzere, “Falcon Kanat Tasarım” diline sahip. Tam ortasında konumlandırılan güçlü menteşe sistemi ve yumuşak OLED ekran teknolojisi sayesinde ekranı neredeyse bir kağıt gibi tek yöne katlayabiliyor, açabiliyorsunuz. Bu cihazla ilk kez karşılaştığımda, kafamdaki ilk düşünce, “İki tarafı da ekranlı, yani düşmelere karşı cidden korumasız” idi. Lakin kutudan ince çerçeve kıvamında hazırlanan koruyucu kılıf da çıkıyor. Bu ince çerçeveler sayesinde ekran, köşelerden sarılıyor ve olası düşmelerde daha sağlam hale geliyor. Lakin siz yine de dikkat edin. Ürünün ana ekranı, katlı haldeyken ön kısımdaki ekran, 6.6 inç değerde. Arka kısımda kalan ekran da 6.38 inç. Ekranı tam boyuta getirmek için de arka kısımda yer alan fiziksel mandala basmanız gerekiyor.

Ekranın çözünürlük değerlerini de verelim:

Ekranın görüntüleme kalitesi genel olarak başarılı. Özellikle de iç mekân kullanımlarında. Ekran detaylarına baktığımızda; göz konforu modu, koyu mod ve renk sıcaklığı modu gibi detayları görüyoruz. Ekranın parlaklık düzeyi de gayet başarılı.

Peki telefon katlı durumdayken, arka kısımdaki ekranı ne için kullanabiliriz? Mesela, selfie fotoğraf çekerken arka ekran çok işe yarıyor. Çünkü ürünün Leica ile ortaklaşa hazırlanan toplamda 4’lü kamera sistemi de burada konumlandırılmış. Cihazın ekranında aşina olduğumuz bir cam teknolojisi kullanılmıyor. Ekranın yumuşaklığı, özellikle kat kısmı, yani katlanabilir bölgesinde fark ediliyor. Hatta bu bölge bazen dokunuşlara hemen cevap veremediği gibi hafif içeriye de göçebiliyor. Büyük bir ekranda bir şeyler izlemek tabii ki çok hoş, ancak yine özellikle katlanabilir kısmı, bazen farklı ışık açılarında parlama yapabiliyor, kat izi belli oluyor ve ekranın bir bütün olarak “dümdüz” olmadığını fark ediyorsunuz. Ayrıca, özellikle ekranın köşelerinde ve kat kısmında toz birikmeleri gözlenebiliyor. HER UYGULAMA İLE UYUMLU MU? Diyelim ki ekran katlıyken Facebook’da gezinti yapıyorsunuz ve bir videoya denk geldiniz. Haliyle videoyu büyük ekranda izlemek daha mantıklı olacaktır. İşte uygulama açıkken, ekranı da açıp büyük haline getirirseniz, uygulama da otomatik olarak 8 inç ekran değerine göre hızlıca yeniden ölçekleniyor.

Diyelim ki Facebook’taki video izleme işleminiz sona erdi ve durum güncellemelerini tek elde kaydırarak takip etmek istiyorsunuz. Bunun için de yine uygulama açıkken ekranı katlarsanız, uygulama da ufaltılmış ekrana göre kendini yeniden ölçeklendirecektir.

Bu sistem, pek çok oyun ve uygulamalarda güzel çalışıyor, ancak pek çok oyun ve uygulamada da çalışmadığını, görüntülemenin bozulduğunu söylemeliyiz. Bu durumda da oyun ve uygulamaları yeniden açmanız gerekiyor. KİRİN 990 VE ANDROİD 10 İŞLETİM SİSTEMİYLE GELİYOR Huawei Mate Xs, firmanın hazırladığı ve 5G desteği de bulunan amiral gemisi çipseti Kirin 990 ile geliyor. Dolayısıyla yüksek performans beklemek ve buna erişmek çok kolay. Teknik detayların devamında, 8GB RAM ve 512GB dahili depolama var, evet doğru duydunuz. 512GB dahili depolama, yalnızca telefonları değil, pek çok bilgisayarları da geride bırakan bir kapasite. Bunlara ek olarak, Huawei’nin ürettiği hafıza kartını da ek depolama olarak kullanabilirsiniz.

Ürünümüzün akıcı, kullanışlı bir arayüzü var. Android 10 işletim sistemi tercih edilmiş.