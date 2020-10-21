Huawei MatePad 10.4 incelemesi

7.35mm kalınlıkta ve yaklaşık 450 gram ağırlıktaki ürün, ister otururken, isterseniz de uzanmışken rahatlıkla kullanılabiliyor. Arka yüzeyi mat, köşeleri de yumuşatılmış bir şekilde tasarlandığı için cihazı rahatlıkla konumlandırabilirsiniz.

HUAWEİ MATEPAD ÖZELLİKLERİ

MatePad, 10.4 inç değerde, büyük bir ekrana sahip. Ürünün çerçeveleri ince ve bu sayede ekran ön plana çıkıyor. IPS LCD teknolojisinin kullanıldığı ekran, 2000 x 1200 çözünürlüğe sahip ve 470nit parlaklık sunabiliyor. Burada ek parantez açarak, işitsel detaylara da değinelim. Ürünün üzerinde dörtlü hoparlör sistemi yer alıyor. Peki ya kulaklık girişi diye soracak olursanız, Type-C bağlantı noktasını 3.5mm’e çeviren dönüştürücü de kutudan çıkıyor.

Tablet, uzun süreli kullanımlarda göz yorgunluğunu en aza indirgemek için Göz Konforu modu sunuyor. Eğer bir elektronik kitap okuyacaksanız, buna uygun olarak E-Kitap modu da tablette yer almakta. İsterseniz ekran ayarlarına giderek daha fazla düzenleme de yapabilirsiniz.

Büyük ekran deyince akıllara gelen bir konu da “Çoklu Ekran”, yani aynı anda, ekranı bölerek birden fazla işi yapabilme imkânı. Evet, tablet bunu da sunuyor. Tabii bu işlemlerin performanslı olması için diğer donanımsal detaylar da önemli.