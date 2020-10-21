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Huawei MatePad 10.4 incelemesi

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 21.10.2020 12:30 | Son Güncelleme

MatePad, ince tasarımı ve büyük ekranı itibarıyla pek çok kişinin ilgisini çekebilecek bir ürün. Özellikle de pandemi sebebiyle vaktimizin büyük kısmını evlerimizde geçirdiğimiz şu günlerde.

Huawei MatePad 10.4 incelemesi

7.35mm kalınlıkta ve yaklaşık 450 gram ağırlıktaki ürün, ister otururken, isterseniz de uzanmışken rahatlıkla kullanılabiliyor. Arka yüzeyi mat, köşeleri de yumuşatılmış bir şekilde tasarlandığı için cihazı rahatlıkla konumlandırabilirsiniz.

HUAWEİ MATEPAD ÖZELLİKLERİ

MatePad, 10.4 inç değerde, büyük bir ekrana sahip. Ürünün çerçeveleri ince ve bu sayede ekran ön plana çıkıyor. IPS LCD teknolojisinin kullanıldığı ekran, 2000 x 1200 çözünürlüğe sahip ve 470nit parlaklık sunabiliyor. Burada ek parantez açarak, işitsel detaylara da değinelim. Ürünün üzerinde dörtlü hoparlör sistemi yer alıyor. Peki ya kulaklık girişi diye soracak olursanız, Type-C bağlantı noktasını 3.5mm’e çeviren dönüştürücü de kutudan çıkıyor.

Tablet, uzun süreli kullanımlarda göz yorgunluğunu en aza indirgemek için Göz Konforu modu sunuyor. Eğer bir elektronik kitap okuyacaksanız, buna uygun olarak E-Kitap modu da tablette yer almakta. İsterseniz ekran ayarlarına giderek daha fazla düzenleme de yapabilirsiniz.

Büyük ekran deyince akıllara gelen bir konu da “Çoklu Ekran”, yani aynı anda, ekranı bölerek birden fazla işi yapabilme imkânı. Evet, tablet bunu da sunuyor. Tabii bu işlemlerin performanslı olması için diğer donanımsal detaylar da önemli.

Huawei MatePad, 7nm olarak üretilen HUAWEI Kirin 810 işlemciye, 4GB RAM’e ve 64GB dahili depolamaya sahip. İsterseniz microSD kart aracılığıyla hafızayı artırma şansınız da var.

Android 10 işletim sistemiyle gelen tabletin içinde ön yüklü olarak pek çok oyun ve uygulama bulunuyor. İsterseniz AppGallery aracılığıyla da pek çok yerli ve yabancı uygulamayı cihazınıza indirebiliyorsunuz.

Cihazda oyun testi olarak beğenilen yarış oyunu Asphalt 9’u oynadık ve akıcı bir performans elde ettik. Uzun süreli oyun deneyimlerinde de cihazın ciddi bir ısınma düzeyine erişmediğini gördük.

Huawei MatePad tabletin hem ön hem de arka kısmında 8MP kameralar mevcut. İki kamera da 1080p video kayıtları gerçekleştirebiliyor. Arka kamera ile HDR çekimler yapabilirken, ön kamerayla da kalabalık selfie’ler için geniş çekimler yapabiliyorsunuz. Ek olarak tabletin dörtlü mikrofon sistemi sayesinde sesleri alıp, ortam seslerinden ayırt ederek karşı tarafa ulaştırdığını söyleyebiliriz.

Wi-Fi AC ve Bluetooth 5.1 bağlantı teknolojilerini bünyesinde barındıran tabletimiz 7250mAh pile sahip. Bu pil, yoğun kullandımda tek şarj ile bir günü çıkarmanıza imkân sunuyor. Yani internet bağlantısı açıkken videolar izler ve oyunlar oynarsanız, tek şarj ile bir günü tamamlayabiliyorsunuz. Yalnızca sosyal medya gezintisi ve e-kitap okuma gibi işlemlerle ilgilenirseniz, tek şarj ile 2 günü çıkarmanız da mümkün.

İnceleme videosunu buradan izleyebilirsiniz

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